Tolfa verso il Torneo dei Butteri: domani sfilata dei cavalieri e cena dei rioni • Terzo Binario News

Dalle 18 il corteo. Poi si mangia al giardino e si assiste alla presentazione delle squadre e dei drappi

Meno due. La domenica del Torneo dei Butteri è in arrivo, e come di consueto a Tolfa è tutto un gran lavoro per l’organizzazione della gara che vede sfidarsi al campo della Nocchia le squadre dei cavalieri di ogni rione del paese. La vincitrice – che nella scorsa fu quella del Poggiarello – affronterà quelle del comprensorio nell’appuntamento regionale del 15 agosto.

La manifestazione di quest’anno è la numero 35 e la prima a cura del neodirettivo della Pro Loco guidato da Giuseppina Esposito, in collaborazione con Università Agraria, Comune e tutti i rioni.

In preparazione della gara vera e propria si terrà domani la tradizioale sfilata delle squadre dei rioni: cavalli e cavalieri, dalle 18 partiranno da piazza Matteotti per arrivare in piazza Vittorio Veneto. A seguire, al giardino, la Cena dei Rioni. Cucina Antonio Morra ovvero chef Buzzico. Mentre dell’animazione si occuperà Alberto Galli.

Durante la cena ci sarà l’investitura delle squadre da parte dei presidenti dei rioni e poi la presentazione dei drappi del Torneo dei butteri sia rionale e che regionale. A firmarli Daniela Salvatori, mentre quello degli Anelli lo ha fatto Valentina Mariani.

Per prenotazioni alla cena (bene affrettarsi) MARIA CHIARA: 3899962135 GIANMARCO: 3278378082.

“Siamo molto contenti di aver raggiunto questo obiettivo così importante per la città di Tolfa – dicono i componenti del direttivo (Giuseppina Esposito, Dario Cascianelli, Gianmarco Canestrari, Elisabetta Marini e Maria Chiara Testa) -. È bello vedere una comunità riunita intorno a un evento che unisce storia culturale e natura. Sono state settimane di lavoro intenso, Però molto gratificante. Il direttivo della Pro Loco da quando si è insediato, è impegnato nella valorizzazione delle bellezze storico- aturalistiche del paese e il Torneo dei butteri, il Palio degli anelli e il Drappo dei comuni rientrano nelle tradizioni da valorizzare e da tramandare alle giovani generazioni”

” Di concerto con Comune, rioni, Università Agraria e Protezione civile e con l’aiuto di tanti volontari, – continuano i componenti del direttivo al lavoro al campo, vedi foto sopra -. E siamo riusciti ad organizzare il polo fieristico La Nocchia che è pronto ad accogliere tutti coloro che verranno a vedere questo splendido evento. I cavalieri rionali si sfideranno questa domenica ventisette luglio e il 15 agosto per il torneo regionale, quando ci sarà anche la partecipazione di squadre iscritte da ogni parte d’Italia. Cosa molto bella è stato anche recuperare, per quella data, il legame della storica corsa al fantino, il Drappo dei Comuni, con la figura del patrono Sant’Egidio Abate a cui la corsa è dedicata fin dalle origini”.

Il primo appuntamento sarà quindi domenica dalle 18, al polo fieristico sulla Santa Severa Nord, attrezzato per accogliere gli spettatori e tutti i team rionali di Rocca, Poggiarello, Cappuccini, Lizzera, Sughera, Casalaccio, Battaglione.

Cri.Val.