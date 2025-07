A Tolfa ritorna il bar tabacchi in piazza Vittorio Veneto • Terzo Binario News

Le sorelle Marcelli hanno arricchito il locale per “dare più vita al cuore del paese”

In piazza Vittorio Veneto a Tolfa si torna all’antico: quello che fino a qualche giorno fa era solo una tabaccheria ora è anche bar, esattamente come era stato fino al luglio del 1987. Un’altra nuova attività che allevia un po’ la troppa presenza, in centro, di saracinesche abbassate.

A dedicarsi a questa nuova avventura sono le sorelle Marcelli, Stefania ed Ilaria, che dopo aver gestito per ben 17 anni il punto tabacchi, offrendo la possibilità di pagare bollettini e effettuare giocate, hanno deciso di rivoluzionare il locale, arricchendolo di un ampio e bel bancone bar, lasciando comunque tutti i servizi. Ed ecco nato “Due tiri e un caffè”.

“Abbiamo fatto questa scelta – dice Stefania in occasione dell’inaugurazione ufficiale, giovedì scorso, cui hanno partecipato tantissimi tolfetani, seduti ai tavolini all’aperto – perchè vogliamo ridare vita alla piazza principale del paese, cuore del centro storico. Abbiamo acquisito una nuova licenza e ci siamo messe al lavoro. Siamo pronte, almeno per tutta l’estate, a stare aperte tutti i giorni dalle 6 del matuno fino a quando ci sarranno clienti. Poi, in autunno decideremo il riposo settimanale”.

“Per la parte gastronomica – conclude Stefania (a sinistra nella foto, accanto alla figlia Aurora e alla sorella Ilaria) – ai cornetti pensiamo noi, per il resto contiamo di rifornirci in zona, per esempio i tramezzini sono del forno La Bianca. Siamo emozionate per questa nuova esperienza e chissà in futuro magari potremmo ospitare anche momenti musicali…Per adesso, però, partiamo col bar…”.

Per i tolfetani non giovanissimi il bar in quell’angolo della piazza con viale d’Italia non è una novità. C’era stato un bar tabacchi decisamente molto frequentato, specialmente d’estate, quando i tavolini occupavano il marciapiede e anche la strada, fino a 1987. Lo gestiva Domenico Carducci, anche conosciuto col soprannome di “Pampena”, con le figlie Giulia, Enrica e poi anche Cristina, “Il locale in piazza già c’era – ricorda Giulia (tra l’altro mamma della sindaca Stefania Bentivoglio) – e noi l’abbiamo tenuto per 17 anni. Nei momenti di tanta affluenza ci lavorava tutta la famiglia. Poi da lì ci siamo trasferiti in via Roma, dove siamo rimasti fino all’aprile 2003”.

Cri.Val.