Tolfa piange Dario Chima, "il suo sorriso era contagioso" • Terzo Binario News

I funerali si svolgeranno domani alle 15, nella Chiesa della Sughera

“Una notizia di quelle che non avremmo mai voluto sentire”. La scomparsa di Dario Chima, 51 anni, ha lasciato la comunità di Tolfa nell’incredulità e nel silenzio più assoluto.

Dario, con il suo sorriso contagioso, se n’è andato la notte scorsa, tra il silenzio e le ombre del boschetto, lontano dagli sguardi di chi lo amava.

A dare l’allarme era stato il fratello, preoccupato nel non vederlo rincasare. Poi, il ritrovamento nei boschi che nessuno avrebbe mai voluto accettare.

Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo lo ricorda come un uomo dalla profonda umanità. Nel suo lavoro, nel mondo dei traslochi, non portava solo forza fisica, ma una delicatezza d’animo rara. Nella sua Tolfa e nella sua vicina Allumiere, era un volto noto e molto benvoluto, uno di quelli che rendono un paese una comunità: un saluto sempre pronto, una battuta spiritosa, un sorriso che arrivava prima delle parole e una disponibilità che non si tirava mai indietro. Oggi quella stessa comunità è sconvolta, unita in un abbraccio ideale intorno alla famiglia, cercando di dare un senso a un gesto che resta avvolto nel mistero e nel dolore.

Per chi volesse rivolgergli l’ultimo saluto e stringersi ai suoi cari, i funerali si svolgeranno domani alle ore 15, nella Chiesa della Sughera.