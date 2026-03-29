Tolfa celebra le sue "Eccellenze": premiati in aula consiliare gli studenti da dieci e lode • Terzo Binario News

L’aula consiliare di Tolfa si è trasformata sabato mattina in un palcoscenico di entusiasmo e orgoglio cittadino. L’Amministrazione Comunale ha celebrato ufficialmente i “super bravi”, i giovani studenti che hanno concluso il ciclo della scuola media con il massimo dei voti, segnando il primo importante traguardo del loro percorso accademico.

La cerimonia, presieduta dalla sindaca Stefania Bentivoglio e dalla vicesindaca con delega alla Pubblica Istruzione Laura Pennesi, con la collaborazione del Circolo poetico “Bartolomeo Battilocchio” rappresentato dalla Presidente Adele Natali e la segretaria Rosa Dalla Chiesa.

“Premiare il merito significa investire nel futuro di Tolfa – ha dichiarato la sindaca -. Questi giovani rappresentano la parte migliore della nostra società: quella che studia, si impegna e non ha paura di puntare in alto.”

L’evento ha messo in luce l’importanza del “lavoro di squadra”. Dietro i risultati d’eccellenza si cela infatti una stretta collaborazione tra l’Istituto Comprensivo, le famiglie e le istituzioni locali.

Agli studenti meritevoli è stato assegnato un buono spesa di 100 euro a testa, un attestato di merito e l’ultima edizione del libro di poesie: “Venti di poesia” del Circolo poetico “Bartolomeo Battilocchio”. Il buono è spendibile in prodotti e materiali scolastici presso i negozi del Comune di Tolfa.

Un tocco di autentica cultura locale ha impreziosito la mattinata: grazie alla storica collaborazione con il Circolo poetico, i ragazzi sono stati omaggiati da Agnese Monaldi e Lorenzo Michelini, che hanno dedicato loro poesie cantate in rima, unendo la modernità del successo scolastico alla tradizione popolare tolfetana.

I protagonisti che hanno ricevuto l’attestato di merito sono: Diletta Amabili, Viola Pierini, Alice Finori, Leonardo Natali, Lorenzo Napoli

In chiusura, la vice sindaca Laura Pennesi ha ribadito il valore civile dell’iniziativa: “Celebriamo questi giovani non solo come studenti modello, ma come cittadini consapevoli. Sono un esempio positivo per i loro coetanei e una speranza concreta per tutta la nostra comunità”.