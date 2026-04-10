Caso Montegrappa, "Civitavecchia scivola verso la città-dormitorio" • Terzo Binario News

“Mi chiedo perché si sia arrivati a una revoca basata su ragioni che lasciano un ampio margine di incertezza, dubbi e delusione, soprattutto in una città come la nostra dove le belle iniziative dovrebbero essere incentivate e sostenute, anziché ostacolate.

Guardando a realtà vicine come Tolfa, Allumiere e Ladispoli, ci rendiamo conto che esiste un mondo di artisti a cui dare spazio per rendere un territorio attrattivo e accogliente; per questo la mia solidarietà va oggi a questi ragazzi, a questi uomini e donne che vedono negarsi la possibilità di regalare qualcosa di bello a una via della nostra città.

La nostra città merita di stare al passo con le altre realtà, eppure rischia di trasformarsi sempre più in una “città dormitorio” dove l’unico rumore di sottofondo sembra essere quello di qualche rissa legata alla mala movida.

Ma non è tutto qui, perché c’è un mondo di giovani, e meno giovani, che sanno divertirsi in modo sano: il Festival di Via Montegrappa doveva e poteva essere proprio questo, ovvero un momento di coinvolgimento, svago e un’opportunità per gli artisti di dare voce alla propria arte.

Restiamo dunque in attesa del cartellone estivo, sperando che sia all’altezza e migliore di quello dello scorso anno, poiché Civitavecchia ha bisogno di bellezza e di possibilità, non di veti”.

Jenny Crisostomi