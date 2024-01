Tolfa cade contro il Parioli, il Santa Marinella espugna Ostiantica • Terzo Binario News

Non inizia bene il 2024 del Tolfa che in un colpo solo perde gara e secondo posto; al contrario si rilancia il Santa Marinella, che ha espugnato il campo dell’Ostiantica.

I collinari hanno ceduto 1-0 a Campagnano al cospetto del Parioli con rete di Miguel Vittorini su rigore al 25′ del primo tempo e i santamarinellesi hanno chiuso la loro partita con lo stesso punteggio, con la rete messa a segno da Jacopo Gaudenzi al 28’ del primo tempo. Questo il resoconto dell’ultima giornata di andata del girone A di Promozione.

Sugli uomini di Roberto Macaluso ha pesato l’assenza di un terminale offensivo visto che per via dell’assenza del bomber Andrea Moretti, in quel ruolo è stato riadattato Samuele Pangi. Senza contare che l’allenatore, in virtù di questa necessità ha dovuto ridisegnare tutta la formazione iniziale per incastrare bene senior e under.

Sorrisi invece in casa rossoblù. Ecco mister Cafarelli: «Sono moto felice del risultato ma non solo – spiega – infatti era importante vincere in trasferta, per giunta dopo la sosta. Così si è data continuità, con la gara che presentava risvolti particolari.

Ho schierato una formazione nuova sulla quale hanno pesato assenze importanti come quelle di Emanuele Palermo e Francesco Cuomo sta male e non era facile organizzarla ma i giocatori sono stati disponibili con i nuovi hanno portato gamba ed entusiasmo.

È stato ottimo il primo tempo, dove è mancato solo l’ultimo passaggio perché si sono create trame ed occasioni. Sono contento che non si sia subito gol visti i precedenti di difficoltà di gestione del risultato. In media i giocatori hanno dato di più rispetto alle ultime uscite. Sono felice si sia rivisto Lorenzo Scudi, che non ho mai avuto finora. Il 2024 è iniziato con lo spirito giusto sapendo di dover recuperare punti perché le squadre davanti a noi vanno tutte forte» la conclusione di Cafarelli.

Tra l’altro i rossoblù hanno portato in panchina due nuovi acquisti. Si tratta di due centrocampisti offensivi ovvero Alessio Di Pofi, un classe 2001 proveniente dall’Aurelia Antica Aurelio (che sembrava vicino al Tolfa) e Giordano Belloni, un 2005 proveniente dal Civitavecchia. «Un segnale forte della società di Orazio Sanfilippo e Patrizio Gramegna» fanno sapere dal sodalizio.

Come si accennava, in classifica l’Urbetevere (a cui il Tolfa farà visita domenica) si allontana salendo a 40 punti e il Palocco tiene il passo visto che si trova sotto si una sola lunghezza. A 36 i biancorossi agganciati dalla Sorianese e a 32 il Santa Marinella, che domenica per la prima di ritorno sarà ospite del Canale Monterano.