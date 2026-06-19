Tolfa, "Archivio Paese" presenta "Costellazioni": una notte di fotografie e musica dal vivo • Terzo Binario News

Domenica appuntamento in piazza Bartoli dalle 21.30

Domenica 21 giugno alle ore 21.30, in Piazza Bartoli a Tolfa, Archivio Paese presenta Costellazioni, una proiezione pubblica di fotografie accompagnata dalla musica dal vivo del pianista Emiliano Manna. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

L’evento nasce come momento di restituzione pubblica del lavoro svolto nei primi mesi di attività del progetto. Attraverso una selezione di immagini provenienti dagli archivi privati degli abitanti e dal fondo fotografico di Giovanni Padroni, la serata offrirà uno sguardo sulla memoria visiva del paese, trasformando la piazza in uno spazio di incontro tra storie individuali e patrimonio collettivo.

Il titolo Costellazioni richiama l’idea di una trama di relazioni: fotografie, ricordi, luoghi e persone che, come stelle nel cielo, acquistano un nuovo significato quando vengono osservati insieme. La proiezione costruisce così un racconto corale dedicato a Tolfa, ai suoi abitanti e alle trasformazioni che hanno attraversato il territorio nel tempo.

Archivio Paese è un progetto dedicato alla costruzione di un archivio fotografico di comunità, nato per raccogliere, preservare e valorizzare il patrimonio fotografico diffuso custodito nelle case degli abitanti. Nel corso dell’ultimo anno il gruppo di lavoro ha avviato una capillare attività di ricerca sul territorio, incontrando famiglie, raccogliendo testimonianze e digitalizzando materiali fotografici che documentano la vita sociale, il lavoro, le feste, i paesaggi e i cambiamenti del paese nel corso delle generazioni.

Accanto agli archivi familiari, un ruolo centrale è svolto dal fondo di Giovanni Padroni, punto di riferimento fondamentale per la memoria visiva di Tolfa. Il lavoro di studio, catalogazione e valorizzazione di questo patrimonio costituisce una delle principali direttrici del progetto, insieme alla creazione di una banca della memoria digitale destinata a diventare uno strumento di consultazione, ricerca e partecipazione per la comunità.

Costellazioni rappresenta una delle prime occasioni pubbliche in cui questo patrimonio torna a essere condiviso con i cittadini, non come semplice raccolta di documenti, ma come racconto vivo capace di mettere in dialogo passato e presente.

Archivio Paese è un progetto finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, dal Ministero della Cultura e dal Comune di Tolfa. Direzione artistica e progettuale: Valentina Vannicola e Alessandro Toscano Partner: Taitle Ingegno Multiforme, Associazione Chirone Contatti: info@archiviopaese.com