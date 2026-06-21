Estate a Tolfa,"Rocca in cantina" festeggia 10 anni con una marea di iniziative venerdì e sabato • Terzo Binario News

Il programma della sagra del Rione presieduto da Veronica Vannicola è ricco di appuntamenti, dalle Fraschette e i loro buoni cibi fino ai laboratori per grandi e piccoli: importante la prenotazione, i posti sono limitati
Ritorna la Tradizione a Tolfa con ROCCA IN CANTINA 2026 (via Costa Alta-
Centro Storico), l’evento dell’estate tolfetana più atteso dell’anno, che quest’anno
festeggia 10 anni dalla sua prima edizione nel 2016.
Dopo il grande successo dello
scorso anno, quest’anno nel weekend 26 – 27 Giugno, il RIONE ROCCA capitanato
dalla Presidente Veronica Vannicola, diventato ormai promotore culturale e turistico
d’eccellenza, aprirà le porte ai visitatori con tante iniziative culturali, spettacoli
musicali, attività per bambini e ragazzi in modo totalmente gratuito.
ROCCA IN CANTINA 2026, è patrocinata dal Comune di Tolfa, Pro Loco di Tolfa,
Cittaslow International ed Etrusket DMO. L’evento è a cura del RIONE ROCCA in
collaborazione per l’edizione 2026: Artisti, Luminari ed Ospiti d’Eccellenza, il Centro
Studi Italo-Norvegese con sede a Tolfa, Museo Civico Archeologico di Tolfa, Polo
Culturale di Tolfa, Archivio Paese, Upupà Labs – Ceramiche e illustrazioni, La Rocca
APS centro anziani Tolfa.
A renderne possibile la gratuità la forte sinergia tra il Rione Rocca e tutti gli Artisti,
ma soprattutto grazie alle realtà di Tolfa, Sostenitori dell’idea creativa e progettuale:
MG Residence, Norcineria Flli.Orchi, Ristorante La Loggetta, Parrucchiera Trucchia,
L’Ottava Goccia Country House, Agenzia Funebre Bonini, Gommista Flli.Spanò, Q8
Tolfa, Wine Bar Bianco&Rosso, Centro Sportivo Collina Verde, Ristorante
Frangipane, Creazioni Vannicola, Bartolozzi Catana Tolfa, Avingegneria Srl di Giulio
Galimberti, Belfiore – Flower Boutique, Glamour Boutique By Roberta e La Piazzetta
Pizzeria-Kebab.
Sarà un’occasione perfetta per gli Enoturisti per degustare il buon vino della
Maremma Laziale accompagnato dai sapori genuini di piatti tradizionali della cucina
Tolfetana, ROCCA IN CANTINA, si ispira alla filosofia slow, nel far rivivere al turista
i ritmi lenti, il buon vivere di una volta, in una scenografia di paesaggio rurale con
bellezze storiche che solo l’antico Rione Rocca sa regalare.
In Esclusiva il 26 e 27 Giugno, alle ore 20.00, l’apertura de “LE FRASCHETTE”
antiche cantine rionali sotto le mura. Unica apertura annuale che ad ogni edizione
ha il SOLD OUT; dove si potrà degustare: il Tagliere di Prodotti Tipici locali, la
Tradizionale Acquacotta, la Zuppa di Lumache, le Frittelle di San Giuseppe, le
Ciambelline al vino e la proposta street food Cartoccio di fritti. Per non perdersi
l’esperienza nel Borgo di Tolfa, un piccolo ecosistema di pace, basterà effettuare la
Prenotazione Tavolo OBBLIGATORI direttamente con la Vice-Presidente Rocca
SARA: 327.0925947 (WA). Le prenotazioni sono state aperte l’8 giugno ed i posti
sono limitati.
Novità 2026: ROCCA IN CANTINA aprirà l’edizione 2026, Venerdì 26 Giugno ore
17.30 all’interno dello Storico e suggestivo Palazzo Celli con l’ARTE ETRUSCA. Un
progetto nato grazie alla sinergia tra il Rione Rocca, il Comune di Tolfa, La Rocca
APS centro anziani, la Pro Loco di Tolfa ed Etruskey DMO, con l’indispensabile
collaborazione dei proprietari del Palazzo. Sarà possibile vivere l’esperienza con una
dimostrazione dal vivo di decoro etrusco grazie ad un LABORATORIO totalmente
Gratuito di CERAMICA ETRUSCA a cura di Upupà Labs – Ceramiche e
illustrazioni.
[Disponibili Max 20 Posti suddivisi in Gruppi, Età dagli 11 anni – adulti, Prenotazione
LABORATORIO – DANIELA: 338.4385726 (WA)]
All’interno di Palazzo Celli l’Esposizione in esclusiva delle Opere del Maestro
Ceramista MASSIMO BORDO insieme all’Allieva SERENA DE ANGELIS. Un
viaggio tra simboli, decorazioni e manufatti ispirati alla tradizione etrusca ed alla
lavorazione della ceramica artigianale. Il tutto accompagnato dall’Antica Danza di
ZAKIYYEH NUR, Artista negli spettacoli del Regista AGOSTINO DE ANGELIS.
Si proseguirà la serata di Venerdì 26 Giugno con AGNESE – LUUP & HABIT,
Spettacolo Musicale ad Ingresso gratuito. Come da tradizione, il palco del venerdì di
ROCCA IN CANTINA viene messo a disposizione dei bravissimi Artisti locali. Un
gruppo di amici incontrati grazie alla collaborazione con Rock & I Suoi Fratelli. Voci
vibranti, grande passione ed un intero Palco tutto per loro. Un mix di pura Musica a
360° sperimentazione / pop / rock fluido ed inediti sotto il cielo stella della Rocca di
Tolfa.
ROCCA IN CANTINA è strutturato anche per le famiglie. Infatti Sabato 27 Giugno
mattina, il Rione Rocca mette a disposizione dei Bambini e Ragazzi due attività
gratuite molto interessanti. Alle ore 10.00 presso Piazza A.Bartoli i LABORATORI
PER BAMBINI (Età 4-10 anni). Una vera e propria Officina Fantasy all’aperto in
Piazza Bartoli, dove la curiosità e creatività dei bambini sarà protagonista indiscussa.
Il Rione Rocca sarà aiutato dall’ingegno e talento della bravissima Artista Locale
SIMONA SESTILI. I laboratori scelti per l’Edizione 2026: LABORATORIO DEI
COLORI dove i bambini disegneranno divertendosi con le mille nozioni di creatività
ed il LABORATORO DELLE VETRATE ARTISTICHE, dove costruiranno la propria
vetrata artistica con carta velina e cartoncini.
Sempre ore 10.00, l’incontro con i Ragazzi a Piazza A.Bartoli per l’ ESCAPE CITY
(GRUPPI MAX DA 5 / Età 12 – 16 anni). Dopo il lancio della 1° Edizione nel 2024, il
Game gratuito ritorna a far scoprire il Rione Rocca ai teenegers, attraverso nuovi
enigmi, indovinelli e prove. All’interno del Rione, le sentinelle in incognito si stanno
già posizionando. Il Gruppo Vincitore avrà un bellissimo premio offerto da una realtà
commerciale di Tolfa: la Piazzetta Pizzeria-Kebab.
Prenotazione ATTIVITÀ sia per i Bambini che per i Ragazzi, ALESSANDRO:
370.3087923 (WA).
L’Edizione 2026 di ROCCA IN CANTINA ha raggiunto un grande traguardo. Infatti
Sabato 27 Giugno ore 17.30 prenderà vita il TOUR “GIOVANNI PADRONI” a cura
del Rione Rocca in collaborazione con il Centro Studi Italo-Norvegese con sede a
Tolfa, Museo Civico di Tolfa, Polo Culturale di Tolfa, Archivio Paese, Don Martin
Bahati, Pro Loco di Tolfa e Comune di Tolfa.
Il TOUR Gratuito ha ottenuto l’idoneità 2026 come Buona Pratica CITTASLOW
ACADEMY PER I BORGHI. Il traguardo importante che segna questa edizione, dopo
ben 5° Edizioni del TOUR Culturale del RIONE ROCCA che dallo scorso anno è
intitolato allo Storico ed amico “Giovanni Padroni” (meglio conosciuto a Tolfa con il
nomignolo Jonny), è quello di essere Ufficialmente Candidato a CITTASLOW
AWARDS 2026 [Best Practices Contest), facendo ottenere a Rocca in Cantina anche
il patrocinio Cittaslow International.
Per il Tour i POSTI sono LIMITATI, per la buona riuscita in sicurezza. La
Prenotazione è Obbligatoria con MARIARITA: 347.3645929 (WA).
Appuntamento Sabato 27 Giugno alle ore 17.30 in Piazza Giacomo Matteotti, meglio
conosciuta come Piazza Vecchia che lo scorso 13 giugno è stata inaugurata dopo i
lavori di restyling PNRR. I visitatori saranno guidati in una Tolfa Inedita dal Direttore
del Museo Civico di Tolfa, l’Archeologo GIORDANO IACOMELLI.
Un piccolissimo Spoiler del Tour?
Sarà fatto visitare all’interno del Rione Rocca la Cappelletta di Santa Maria Goretti,
ma anche scoprire come era INTERNAMENTE la Chiesa di San Giovanni
Evangelista (dal 1924 trasformato in Palazzo privato), attraverso le Planimetrie
storiche, giunte al Rione Rocca dall’Archivio della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia.
Novità 2026: in esclusiva per il TOUR, l’apertura IL PALAZZACCIO (Ex Palazzo
Comunale) con il Progetto PNRR ARCHIVIO PAESE, un archivio fotografico di
comunità. In occasione del TOUR sarà aperta l’AREA espositiva interattiva
multimediale. Cuore del progetto è la raccolta e digitalizzazione delle immagini
custodite negli archivi domestici della memoria visiva di Tolfa. Una componente
centrale del progetto è rappresentata dal fondo Giovanni Padroni, donato
all’Associazione Chirone. Il fondo è oggi conservato presso gli spazi di Archivio
Paese all’interno del Polo Culturale di Tolfa. ARCHIVIO PAESE ha come Parther:
Taitle Ingegno Multiforme oltre che Associazione Chirone ed è finanziato dall’Unione
Europea – NextGenerationEU, dal Ministero della Cultura e dal Comune di Tolfa.
Direzione artistica e progettistica: Artista/Fotografa VALENTINA VANNICOLA ed
Artista visivo / Regista ALESSANDRO TOSCANO.
TOUR “GIOVANNI PADRONI” è un esempio di EcoMuseo Diffuso all’interno dei
confini toponomastici del Rione Rocca, fortemente voluto dai ragazzi tolfetani oggi
diventati adulti Professionisti nei vari settori della valorizzazione, grazie anche alla
passione che ha saputo tramandare loro, Giovanni come maestro del sapere locale.
Il Rione Rocca ha voluto dare un segno di gratitudine dopo la morte del caro
Giovanni, perché il suo amore per Tolfa continui ancora a vivere.
Padroni è stato uno dei più importanti sostenitori della relationship Norvegia – Tolfa
in questi 31 anni di Amicizia (1995 – 2026) e proprio il 27 Giugno tanti norvegesi
saranno presenti al tour in omaggio ad un Grande Uomo che ha fatto la differenza
con la sua immensa preparazione e semplicità.
L’evento ROCCA IN CANTINA concluderà i suoi due giorni dalle 21.30 fino a fine
serata Sabato 27 Giugno, con il super atteso Spettacolo Musicale ad ingresso
gratuito JOVA PARTY BAND, uno dei più apprezzati Tributo a Jovanotti del litorale
laziale. La Band porterà in scena l’energia e l’allegria della musica di Lorenzo
Cherubini, in arte Jovanotti. Un viaggio musicale con tutti i migliori successi, dai
grandi classici “Ciao Mamma”, “l’ombelico del mondo”, “Penso Positivo” fino ai grandi
successi più recenti.
Per Venerdì 26 e Sabato 27 Giugno, per assistere comodamente ai due Spettacoli
Musicale, si ricorda la Prenotazione Tavoli OBBLIGATORIA direttamente con la
Vice-Presidente Rocca SARA: 327.0925947 (WA).
Dopo il grande successo dello scorso anno, per tutta la durata di ROCCA IN
CANTINA saranno presenti ESPOSIZIONI ARTISTICHE ED ARTIGIANALI
puramente locali. Un valore aggiunto che il Rione Rocca ha voluto introdurre per
valorizzare al massimo il talento di tanti compaesani.
Sarà presente: l’esposizione il “Capagno Tolfetano”, Progetto ideato dal La Rocca
APS Centro Anziani che ha visto nei mesi invernali tantissimi tolfetani al corso per
imparare questa antica arte di costruire ceste a mano come una volta. Nel ricordo
dei cari insegnamenti del docente Orlando Copponi, il suo collega Egidio Verdirosi
mostrerà questa antica arte, ai visitatori che si recheranno a passare un piacevole
weekend a Rocca in Cantina.
La bellezza di Tolfa, sta anche nell’avere mamme che si ritagliano momenti di pura
creatività, stiamo parlando delle “Tortare”. Un gruppo di donne di ogni fascia di età
che si è cimentato nel cake design scenografico con pasta di zucchero per poi
ampliare la propria creatività in tutte le sue forme. Loro saranno presenti con
Manufatti – Riciclo di Stoffa.
Ultim’esposizione presente nel weekend 26 – 27 Giugno, riporterà protagonista i
ricami fatti a mano dalle ormai poche ricamatrici rimaste a Tolfa. Sarà possibile
ammirare l’arte del tombolo, macramè, chiacchierino, ai ferri, uncinetto e rintaglio.
Ma la salita via Costa Alta, che collega il Palazzaccio a Le Fraschette è resa
disponibile a chiunque voglia mostrare ai visitatori, il proprio Hobby trasformato in
Passione.
ROCCA IN CANTINA 2026, un viaggio a 360° della Tradizione, Cultura, Ingegno e
Talento. Non resta quindi che Prenotarsi alle diverse Attività Gratuite e godersi in
pieno questo strepitoso weekend in collina avvolti da relax, buon cibo e cultura!
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