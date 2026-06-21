Estate a Tolfa,"Rocca in cantina" festeggia 10 anni con una marea di iniziative venerdì e sabato • Terzo Binario News

Il programma della sagra del Rione presieduto da Veronica Vannicola è ricco di appuntamenti, dalle Fraschette e i loro buoni cibi fino ai laboratori per grandi e piccoli: importante la prenotazione, i posti sono limitati

Ritorna la Tradizione a Tolfa con ROCCA IN CANTINA 2026 (via Costa Alta-

Centro Storico), l’evento dell’estate tolfetana più atteso dell’anno, che quest’anno

festeggia 10 anni dalla sua prima edizione nel 2016.

Dopo il grande successo dello

scorso anno, quest’anno nel weekend 26 – 27 Giugno, il RIONE ROCCA capitanato

dalla Presidente Veronica Vannicola, diventato ormai promotore culturale e turistico

d’eccellenza, aprirà le porte ai visitatori con tante iniziative culturali, spettacoli

musicali, attività per bambini e ragazzi in modo totalmente gratuito.

ROCCA IN CANTINA 2026, è patrocinata dal Comune di Tolfa, Pro Loco di Tolfa,

Cittaslow International ed Etrusket DMO. L’evento è a cura del RIONE ROCCA in

collaborazione per l’edizione 2026: Artisti, Luminari ed Ospiti d’Eccellenza, il Centro

Studi Italo-Norvegese con sede a Tolfa, Museo Civico Archeologico di Tolfa, Polo

Culturale di Tolfa, Archivio Paese, Upupà Labs – Ceramiche e illustrazioni, La Rocca

APS centro anziani Tolfa.

A renderne possibile la gratuità la forte sinergia tra il Rione Rocca e tutti gli Artisti,

ma soprattutto grazie alle realtà di Tolfa, Sostenitori dell’idea creativa e progettuale:

MG Residence, Norcineria Flli.Orchi, Ristorante La Loggetta, Parrucchiera Trucchia,

L’Ottava Goccia Country House, Agenzia Funebre Bonini, Gommista Flli.Spanò, Q8

Tolfa, Wine Bar Bianco&Rosso, Centro Sportivo Collina Verde, Ristorante

Frangipane, Creazioni Vannicola, Bartolozzi Catana Tolfa, Avingegneria Srl di Giulio

Galimberti, Belfiore – Flower Boutique, Glamour Boutique By Roberta e La Piazzetta

Pizzeria-Kebab.

Sarà un’occasione perfetta per gli Enoturisti per degustare il buon vino della

Maremma Laziale accompagnato dai sapori genuini di piatti tradizionali della cucina

Tolfetana, ROCCA IN CANTINA, si ispira alla filosofia slow, nel far rivivere al turista

i ritmi lenti, il buon vivere di una volta, in una scenografia di paesaggio rurale con

bellezze storiche che solo l’antico Rione Rocca sa regalare.



In Esclusiva il 26 e 27 Giugno, alle ore 20.00, l’apertura de “LE FRASCHETTE”

antiche cantine rionali sotto le mura. Unica apertura annuale che ad ogni edizione

ha il SOLD OUT; dove si potrà degustare: il Tagliere di Prodotti Tipici locali, la

Tradizionale Acquacotta, la Zuppa di Lumache, le Frittelle di San Giuseppe, le

Ciambelline al vino e la proposta street food Cartoccio di fritti. Per non perdersi

l’esperienza nel Borgo di Tolfa, un piccolo ecosistema di pace, basterà effettuare la

Prenotazione Tavolo OBBLIGATORI direttamente con la Vice-Presidente Rocca

SARA: 327.0925947 (WA). Le prenotazioni sono state aperte l’8 giugno ed i posti

sono limitati.

Novità 2026: ROCCA IN CANTINA aprirà l’edizione 2026, Venerdì 26 Giugno ore

17.30 all’interno dello Storico e suggestivo Palazzo Celli con l’ARTE ETRUSCA. Un

progetto nato grazie alla sinergia tra il Rione Rocca, il Comune di Tolfa, La Rocca

APS centro anziani, la Pro Loco di Tolfa ed Etruskey DMO, con l’indispensabile

collaborazione dei proprietari del Palazzo. Sarà possibile vivere l’esperienza con una

dimostrazione dal vivo di decoro etrusco grazie ad un LABORATORIO totalmente

Gratuito di CERAMICA ETRUSCA a cura di Upupà Labs – Ceramiche e

illustrazioni.

[Disponibili Max 20 Posti suddivisi in Gruppi, Età dagli 11 anni – adulti, Prenotazione

LABORATORIO – DANIELA: 338.4385726 (WA)]



All’interno di Palazzo Celli l’Esposizione in esclusiva delle Opere del Maestro

Ceramista MASSIMO BORDO insieme all’Allieva SERENA DE ANGELIS. Un

viaggio tra simboli, decorazioni e manufatti ispirati alla tradizione etrusca ed alla

lavorazione della ceramica artigianale. Il tutto accompagnato dall’Antica Danza di

ZAKIYYEH NUR, Artista negli spettacoli del Regista AGOSTINO DE ANGELIS.



Si proseguirà la serata di Venerdì 26 Giugno con AGNESE – LUUP & HABIT,

Spettacolo Musicale ad Ingresso gratuito. Come da tradizione, il palco del venerdì di

ROCCA IN CANTINA viene messo a disposizione dei bravissimi Artisti locali. Un

gruppo di amici incontrati grazie alla collaborazione con Rock & I Suoi Fratelli. Voci

vibranti, grande passione ed un intero Palco tutto per loro. Un mix di pura Musica a

360° sperimentazione / pop / rock fluido ed inediti sotto il cielo stella della Rocca di

Tolfa.

ROCCA IN CANTINA è strutturato anche per le famiglie. Infatti Sabato 27 Giugno

mattina, il Rione Rocca mette a disposizione dei Bambini e Ragazzi due attività

gratuite molto interessanti. Alle ore 10.00 presso Piazza A.Bartoli i LABORATORI

PER BAMBINI (Età 4-10 anni). Una vera e propria Officina Fantasy all’aperto in

Piazza Bartoli, dove la curiosità e creatività dei bambini sarà protagonista indiscussa.

Il Rione Rocca sarà aiutato dall’ingegno e talento della bravissima Artista Locale

SIMONA SESTILI. I laboratori scelti per l’Edizione 2026: LABORATORIO DEI

COLORI dove i bambini disegneranno divertendosi con le mille nozioni di creatività

ed il LABORATORO DELLE VETRATE ARTISTICHE, dove costruiranno la propria

vetrata artistica con carta velina e cartoncini.

Sempre ore 10.00, l’incontro con i Ragazzi a Piazza A.Bartoli per l’ ESCAPE CITY

(GRUPPI MAX DA 5 / Età 12 – 16 anni). Dopo il lancio della 1° Edizione nel 2024, il

Game gratuito ritorna a far scoprire il Rione Rocca ai teenegers, attraverso nuovi

enigmi, indovinelli e prove. All’interno del Rione, le sentinelle in incognito si stanno

già posizionando. Il Gruppo Vincitore avrà un bellissimo premio offerto da una realtà

commerciale di Tolfa: la Piazzetta Pizzeria-Kebab.

Prenotazione ATTIVITÀ sia per i Bambini che per i Ragazzi, ALESSANDRO:

370.3087923 (WA).

L’Edizione 2026 di ROCCA IN CANTINA ha raggiunto un grande traguardo. Infatti

Sabato 27 Giugno ore 17.30 prenderà vita il TOUR “GIOVANNI PADRONI” a cura

del Rione Rocca in collaborazione con il Centro Studi Italo-Norvegese con sede a

Tolfa, Museo Civico di Tolfa, Polo Culturale di Tolfa, Archivio Paese, Don Martin

Bahati, Pro Loco di Tolfa e Comune di Tolfa.



Il TOUR Gratuito ha ottenuto l’idoneità 2026 come Buona Pratica CITTASLOW

ACADEMY PER I BORGHI. Il traguardo importante che segna questa edizione, dopo

ben 5° Edizioni del TOUR Culturale del RIONE ROCCA che dallo scorso anno è

intitolato allo Storico ed amico “Giovanni Padroni” (meglio conosciuto a Tolfa con il

nomignolo Jonny), è quello di essere Ufficialmente Candidato a CITTASLOW

AWARDS 2026 [Best Practices Contest), facendo ottenere a Rocca in Cantina anche

il patrocinio Cittaslow International.

Per il Tour i POSTI sono LIMITATI, per la buona riuscita in sicurezza. La

Prenotazione è Obbligatoria con MARIARITA: 347.3645929 (WA).

Appuntamento Sabato 27 Giugno alle ore 17.30 in Piazza Giacomo Matteotti, meglio

conosciuta come Piazza Vecchia che lo scorso 13 giugno è stata inaugurata dopo i

lavori di restyling PNRR. I visitatori saranno guidati in una Tolfa Inedita dal Direttore

del Museo Civico di Tolfa, l’Archeologo GIORDANO IACOMELLI.



Un piccolissimo Spoiler del Tour?

Sarà fatto visitare all’interno del Rione Rocca la Cappelletta di Santa Maria Goretti,

ma anche scoprire come era INTERNAMENTE la Chiesa di San Giovanni

Evangelista (dal 1924 trasformato in Palazzo privato), attraverso le Planimetrie

storiche, giunte al Rione Rocca dall’Archivio della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia.

Novità 2026: in esclusiva per il TOUR, l’apertura IL PALAZZACCIO (Ex Palazzo

Comunale) con il Progetto PNRR ARCHIVIO PAESE, un archivio fotografico di

comunità. In occasione del TOUR sarà aperta l’AREA espositiva interattiva

multimediale. Cuore del progetto è la raccolta e digitalizzazione delle immagini

custodite negli archivi domestici della memoria visiva di Tolfa. Una componente

centrale del progetto è rappresentata dal fondo Giovanni Padroni, donato

all’Associazione Chirone. Il fondo è oggi conservato presso gli spazi di Archivio

Paese all’interno del Polo Culturale di Tolfa. ARCHIVIO PAESE ha come Parther:

Taitle Ingegno Multiforme oltre che Associazione Chirone ed è finanziato dall’Unione

Europea – NextGenerationEU, dal Ministero della Cultura e dal Comune di Tolfa.

Direzione artistica e progettistica: Artista/Fotografa VALENTINA VANNICOLA ed

Artista visivo / Regista ALESSANDRO TOSCANO.

TOUR “GIOVANNI PADRONI” è un esempio di EcoMuseo Diffuso all’interno dei

confini toponomastici del Rione Rocca, fortemente voluto dai ragazzi tolfetani oggi

diventati adulti Professionisti nei vari settori della valorizzazione, grazie anche alla

passione che ha saputo tramandare loro, Giovanni come maestro del sapere locale.

Il Rione Rocca ha voluto dare un segno di gratitudine dopo la morte del caro

Giovanni, perché il suo amore per Tolfa continui ancora a vivere.

Padroni è stato uno dei più importanti sostenitori della relationship Norvegia – Tolfa

in questi 31 anni di Amicizia (1995 – 2026) e proprio il 27 Giugno tanti norvegesi

saranno presenti al tour in omaggio ad un Grande Uomo che ha fatto la differenza

con la sua immensa preparazione e semplicità.



L’evento ROCCA IN CANTINA concluderà i suoi due giorni dalle 21.30 fino a fine

serata Sabato 27 Giugno, con il super atteso Spettacolo Musicale ad ingresso

gratuito JOVA PARTY BAND, uno dei più apprezzati Tributo a Jovanotti del litorale

laziale. La Band porterà in scena l’energia e l’allegria della musica di Lorenzo

Cherubini, in arte Jovanotti. Un viaggio musicale con tutti i migliori successi, dai

grandi classici “Ciao Mamma”, “l’ombelico del mondo”, “Penso Positivo” fino ai grandi

successi più recenti.

Per Venerdì 26 e Sabato 27 Giugno, per assistere comodamente ai due Spettacoli

Musicale, si ricorda la Prenotazione Tavoli OBBLIGATORIA direttamente con la

Vice-Presidente Rocca SARA: 327.0925947 (WA).

Dopo il grande successo dello scorso anno, per tutta la durata di ROCCA IN

CANTINA saranno presenti ESPOSIZIONI ARTISTICHE ED ARTIGIANALI

puramente locali. Un valore aggiunto che il Rione Rocca ha voluto introdurre per

valorizzare al massimo il talento di tanti compaesani.

Sarà presente: l’esposizione il “Capagno Tolfetano”, Progetto ideato dal La Rocca

APS Centro Anziani che ha visto nei mesi invernali tantissimi tolfetani al corso per

imparare questa antica arte di costruire ceste a mano come una volta. Nel ricordo

dei cari insegnamenti del docente Orlando Copponi, il suo collega Egidio Verdirosi

mostrerà questa antica arte, ai visitatori che si recheranno a passare un piacevole

weekend a Rocca in Cantina.

La bellezza di Tolfa, sta anche nell’avere mamme che si ritagliano momenti di pura

creatività, stiamo parlando delle “Tortare”. Un gruppo di donne di ogni fascia di età

che si è cimentato nel cake design scenografico con pasta di zucchero per poi

ampliare la propria creatività in tutte le sue forme. Loro saranno presenti con

Manufatti – Riciclo di Stoffa.

Ultim’esposizione presente nel weekend 26 – 27 Giugno, riporterà protagonista i

ricami fatti a mano dalle ormai poche ricamatrici rimaste a Tolfa. Sarà possibile

ammirare l’arte del tombolo, macramè, chiacchierino, ai ferri, uncinetto e rintaglio.

Ma la salita via Costa Alta, che collega il Palazzaccio a Le Fraschette è resa

disponibile a chiunque voglia mostrare ai visitatori, il proprio Hobby trasformato in

Passione.

ROCCA IN CANTINA 2026, un viaggio a 360° della Tradizione, Cultura, Ingegno e

Talento. Non resta quindi che Prenotarsi alle diverse Attività Gratuite e godersi in

pieno questo strepitoso weekend in collina avvolti da relax, buon cibo e cultura!

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