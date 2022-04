Tidei: "Marsili e Santa Marinella sulla cima d'Europa" - Terzo Binario News

Il sindaco: “Vogliamo riportare lo sport anche internazionale in città”

Grande entusiasmo e partecipazione alla serata che si è svolta ieri al Palazzetto dello Sport.

La Perla ha assistito ad uno spettacolo di primaria importanza con personaggi noti anche del mondo dello spettacolo, come l’incontro di boxe che ha visto sfidare sul ring il pugile civitavecchiese Emiliano Marsili contro lo spagnolo Frank Urquiaga per strapparsi il titolo europeo di cintura Ibu dei pesi leggeri.

“Abbiamo trascorso – dice il sindaco Pietro Tidei – una serata dedicata allo sport professionistico di pugilato, il nostro Palazzetto era gremito di persone, quasi 1300 spettatori hanno presenziato al match di altissimo livello. Per la prima volta dopo 35 anni Santa Marinella è tornata a fare da cornice ad un importante evento sportivo, ospitando incontri di boxe con titoli europei, giovanili e professionistici, come mai prima d’ora nella storia.

La vittoria di Marsili

“L’evento ha valorizzato ancora di più il nostro territorio, in particolare il Palazzetto dello Sport, accogliendo tantissime persone provenienti da diverse regioni italiane e d’Europa- continua -. È stato uno spettacolo internazionale a tutti gli effetti.

“Santa Marinella ha portato fortuna al campione nostrano Marsili che ha riconquistato il titolo europeo all’età di 45 anni sfidando Urquiaga di anni 35, mostrando una resistenza fisica e una tenacia che gli spettatori hanno saputo apprezzare con molto entusiasmo”.

“È nostra intenzione ora riportare lo sport in Città, – anticipa Tidei – rimettendo in piedi lo spazio ora occupato dalla vecchia piscina comunale, costruendo un nuovo campo internazionale di badminton. Vogliamo dare ampio spazio anche alla boxe, in modo tale che sia proprio la Perla a predisporre le sedi nazionali e internazionali di queste due importanti realtà sportive. Un progetto in cui crediamo particolarmente per il futuro sportivo di questa Città e che potrebbe completarsi con i fondi del Pnrr, stiamo difatti facendo richiesta anche per il pugilato, uno sport che se fatto con intelligenza, in maniera civile, può regalare grandi soddisfazioni alle giovani leve”.