Tidei: "Dipendenti della Rsa sospesi, il Comune è vigile" - Terzo Binario News

“L’amministrazione comunale non è né silente né indifferente alle notizie riguardanti le indagini delle autorità giudiziarie riguardo a presunti comportamenti delittuosi da parte di alcuni dipendenti di una RSA del territorio ed è vicina alle persone offese ed ai loro famigliari.

Abbiamo la massima fiducia della magistratura e nella ASL che ha coadiuvato gli inquirenti in queste indagini.

Ci lascia più tranquilli il fatto che i comportamenti oggetto di indagini sarebbero stati compiuti nel 2018/19 e quindi durante la passata gestione della struttura.

Le persone coinvolte risultano essere in larga parte non più in organico e quelle restate attualmente sospese a scopo precauzionale dal servizio.

Il Comune attende sereno ed attento la conclusione della magistratura pronta anche a costituirsi parte civile accanto alle parti lese”.

Il Sindaco Avv. Pietro Tidei