Tidei: “Bandi europei opportunità straordinaria per Santa Marinella” • Terzo Binario News

La partecipazione, con idonei progetti redatti al meglio ai Bandi Europei rappresenta, sempre più una grande opportunità per gli Enti Locali.

Ne è ben consapevole l’amministrazione comunale di Santa Marinella che incrementa la sua azione nella ricerca di finanziamenti da seguire con la massima attenzione, consapevole dei grandi benefici anche in temine di contributi economici e finanziamenti che si possono ottenere e che consentiranno di avviare opere o interventi anche sul campo sociale altrimenti, difficili se non impossibili da realizzare con le sole risorse comunali. Occorre però dotarsi di strumenti, ma ancor prima di figure professionali specializzate.

Per questo motivo l’amministrazione del sindaco Tidei ha pensato di redigere e pubblicare un avviso per creare una short list di esperti interessati ad occuparsi della stesura di progetti in grado di partecipare con ottime chance a i diversi bandi.

I professionisti del settore possono consultare la documentazione semplicemente collegandosi all’albo pretorio on line del sito istituzionale del comune di Santa Marinella, cliccando sotto la voce avvisi. E’ possibile iscriversi in qualsiasi momento in quanto la procedura è sempre aperta. Tutti i dettagli relativi ai requisiti ed alla documentazione da presentare si possono trovare nell’avviso pubblico così come il modulo da compilare. “Già sono state individuate le linee di azione descritte nell’avviso che di fatto coprono molteplici settori dell’ente”.

Dichiara il Sindaco Tidei. In una congiuntura come quella che vive il nostro paese è ovvio che dobbiamo seguire l’esempio di altre città Europee che hanno letteralmente cambiato il loro volto con ingenti finanziamenti Europei. Questo tempo è servito a preparare bene la sfida che andremo ad affrontare. Approfitto per ringraziare l’assessore D’Emilio che ha proposto l’idea che immediatamente ho accolto con entusiasmo, così come tutta la maggioranza tanto che ciascun assessore e consigliere , per quanto di sua competenza sta già lavorando per utilizzare al meglio il nuovo strumento. Allo stesso modo spero che le tante professionalità presenti nel nostro territorio vogliano anche loro approfittare di questa opportunità, anche lavorativa e presentare le loro candidature onde entrare a far parte della lista alla quale potremo attingere nell’ immediato futuro”

Il sindaco Avv. Pietro Tidei