Sagra del Carciofo, domande aperte per gli spettacoli viaggianti • Terzo Binario News

Pubblicato l’avviso per l’installazione di attrazioni di spettacoli viaggianti nell’ambito della 71ª Sagra del Carciofo Romanesco che si terrà a Ladispoli il 12, 13 e 14 aprile.

Le domande di partecipazione devono pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del 9 marzo 2024. Si ricorda che le suddette domande di partecipazione, debitamente compilate e sottoscritte dal titolare dell’attività, dovranno essere trasmesse telematicamente esclusivamente tramite il portale: www.impresainungiorno.gov.it Non verranno prese in esame domande pervenute oltre il termine sopraindicato, né quelle ricevute precedentemente alla data di pubblicazione dell’Avviso stesso, né quelle sprovviste della documentazione indicata.

Per tutte le informazioni

https://www.comunediladispoli.it/sagra-del-carciofo-romanesco-2024/sagra