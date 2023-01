Tidei al 10Febbraio: "Al Parco dei Mostri un centro cottura, per la Cossetto troviamo un'altra area" • Terzo Binario News

“Mi trovo costretto a replicare ancora una volta al Comitato 10 Febbraio – afferma il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei – in merito all’intitolazione del Parco dei Mostri a Norma Cossetto.

Abbiamo deliberato e deciso che questa grande area verde nel cuore del centro storico cittadino sarà riqualificata e valorizzata al più presto per poter ospitare una grande mensa sociale di quasi 190 mq.

Come detto più volte, siamo favorevoli ad intitolare un parco a Norma Cossetto ed invitiamo il Comitato 10 Febbraio a collaborare con la nostra amministrazione per l’individuazione di un’altra area da poter intitolare in suo nome.

Il Comitato, purtroppo, si è dimenticato che il Comune di Santa Marinella è beneficiario di un contributo del PNRR di quasi 400 mila euro, importo che insieme al finanziamento di Enel Cuore, potrà dare vita alla realizzazione di un importante progetto in fase di attuazione.

Intendiamo valorizzare il Parco dei Mostri, realizzando un centro cottura sociale che potrà fornire piatti caldi non solo alle scuole del territorio, anche ai tanti cittadini bisognosi di ricevere pasti ad un prezzo calmierato. Per tale motivo crediamo sia preferibile individuare un altro spazio verde da poter dedicare a Norma Cossetto.

Siamo un’amministrazione che mantiene le promesse e prima della fine del nostro mandato soddisferemo anche tale richiesta”.

Il Sindaco Avv. Pietro Tidei