Testini: "Il Comune di Bracciano dica cosa fa per lo smottamento di via della Cupetta • Terzo Binario News

“C’è una grande differenza tra amministrare e limitarsi a firmare ordinanze.

La vicenda dello smottamento di Via Cupetta del Mattatoio dimostra purtroppo che l’attuale

amministrazione comunale sembra aver scelto la strada più semplice: quella della carta.

Il Sindaco ha firmato un’ordinanza con cui si impone ai proprietari dei terreni di provvedere alla messa in sicurezza del costone franoso. Un atto formalmente corretto, senza dubbio. Ma la domanda che molti cittadini si pongono è un’altra: nel frattempo il Comune cosa sta facendo per garantire la sicurezza e la normalità della vita quotidiana in quella zona?

Perché mentre gli uffici notificano atti e attendono relazioni tecniche, la realtà è molto più concreta: una strada chiusa o fortemente limitata, famiglie che vivono con disagi evidenti e un quartiere che si trova improvvisamente più fragile e isolato.

Chi abita in quell’area si trova oggi con una viabilità compromessa e con una preoccupazione che non può essere sottovalutata: in caso di emergenza, i mezzi di soccorso potrebbero incontrare difficoltà nel raggiungere rapidamente le abitazioni.

Quando sono in gioco la sicurezza delle persone e l’accessibilità delle case, un’amministrazione

responsabile non può limitarsi a trasferire il problema ai privati e attendere che i tempi tecnici

facciano il loro corso. Il Testo Unico degli Enti Locali consente infatti ai Comuni, in presenza di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, di intervenire anche in via sostitutiva: realizzare gli interventi urgenti e successivamente rivalersi sui proprietari per il recupero delle spese sostenute.

È una prassi amministrativa ben conosciuta: prima si mette in sicurezza il territorio, poi si regolano i conti. Qui invece sembra prevalere una logica diversa: attendere verifiche, relazioni tecniche e incarichi privati. Nel frattempo però i cittadini aspettano di poter tornare a vivere normalmente, senza sentirsi ostaggi di una situazione che richiederebbe decisioni rapide e concrete.

Un Comune non può limitarsi a registrare un problema. Deve assumersi la responsabilità di

risolverlo, soprattutto quando riguarda la sicurezza delle persone. La sicurezza delle famiglie di Bracciano non può essere affidata esclusivamente ai tempi della burocrazia. Serve un intervento concreto che consenta di ripristinare quanto prima le condizioni di

sicurezza e la piena accessibilità della strada.

Perché amministrare significa soprattutto questo: intervenire quando serve, con rapidità e con

senso di responsabilità verso la propria comunità”.

Luca Testini (FdI)