Disturbo dello spettro autistico, pubblicato a Civitavecchia l’avviso per la coprogettazione di interventi dedicati a minori e giovani fino ai 21 anni • Terzo Binario News

Il Comune di Civitavecchia rende noto che, con Determinazione Dirigenziale n. 1560 del 27 marzo 2026, è stato approvato l’avviso pubblico e i relativi allegati per la realizzazione di interventi dedicati alle persone con disturbo dello spettro autistico.

L’iniziativa è atta ad individuare Enti del Terzo Settore disponibili a collaborare con il Distretto sociosanitario Ambito Territoriale RM4.1 nell’ambito di un percorso di coprogettazione, volto alla realizzazione e alla gestione di interventi destinati a promuovere il benessere e la qualità della vita delle persone con disturbo dello spettro autistico. Le attività rientrano nella programmazione regionale del ” Fondo per l’Inclusione delle persone con disabilità”, istituito con Decreto del 29 luglio 2022.

La coprogettazione decorrerà dalla data di sottoscrizione della Convenzione e terminerà il 31 dicembre 2026. Possono partecipare tutti i soggetti del Terzo Settore, così come definiti dall’articolo 4 del D.lgs. n. 117/2017, sia in forma singola sia in raggruppamento temporaneo, interessati a contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dall’avviso.

Le proposte dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite PEC all’indirizzo comune.civitavecchia@ legalmail.it entro il 13 aprile 2026, indicando nell’oggetto: “Avviso di coprogettazione di percorsi di assistenza alla socializzazione dedicati ai minori e all’età di transizione fino ai 21 anni”. La candidatura dovrà includere la documentazione amministrativa e la proposta progettuale, secondo quanto previsto dall’avviso.

Il Responsabile Unico del Progetto è la dott.ssa Rosella Melaragni, alla quale potranno pervenire eventuali richieste di chiarimento esclusivamente in forma scritta, entro cinque giorni dalla scadenza dell’avviso, all’indirizzo di posta elettronica rosella.melaragni@comune. civitavecchia.rm.it .

”Con questo avviso – dichiara l’Assessora ai Servizi Sociali, Antonella Maucioni – intendiamo rafforzare in maniera concreta la rete dei servizi dedicati alle persone con disturbo dello spettro autistico, con particolare attenzione ai minori e ai giovani nella delicata fase di transizione verso l’età adulta. La coprogettazione con il Terzo Settore rappresenta uno strumento fondamentale per costruire interventi realmente efficaci, capaci di rispondere ai bisogni delle famiglie e di promuovere inclusione, autonomia e qualità della vita”.

”Si tratta di un’opportunità essenziale – aggiunge – per valorizzare le competenze e le esperienze presenti sul territorio, mettendo al centro la persona e favorendo percorsi personalizzati di socializzazione e di supporto. Il nostro obiettivo è quello di consolidare un modello di welfare partecipato, in grado di generare risposte innovative e durature”.

L’Amministrazione comunale invita tutti i soggetti interessati a prendere visione dell’avviso e della documentazione allegata, disponibili sul sito istituzionale, e a partecipare attivamente a questo percorso di coprogettazione.