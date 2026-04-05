I complimenti della Gubetti per i campioni del padel di Cerveteri • Terzo Binario News

“Al Circolo Morazzoli si respira l’aria dei grandi successi! È stato un onore festeggiare insieme ai ragazzi che hanno portato il tricolore nella nostra città, laureandosi Campioni d’Italia Fitp – Tpra Winter Cup.
Questo straordinario risultato non arriva per caso. È il frutto del lavoro di Daniele e Daniel, che con anni di sacrifici, immensa passione e una rarissima umiltà, hanno costruito una realtà sportiva d’eccellenza.
Vedere il loro impegno ripagato con un titolo nazionale è una gioia per tutta la nostra comunità.
Insieme all’Assessore allo Sport Manuele Parroccini, abbiamo voluto ringraziare personalmente questi atleti e chi, ogni giorno, investe nel valore dello sport e del nostro territorio.
Complimenti ai nostri campioni:
Mattia Bianchini
Filippo Sguazzini
Riccardo Magagnini
Dario Fiori
Federico Di Nezza
Francesco Ceripa
Grazie per aver reso orgogliosa tutta Cerveteri”.
Così la sindaca di Cerveteri Elena Gubetti sui social.