Tentato omicidio a Roma: picchia il medico a mani nude • Terzo Binario News

Tentato omicidio. Questa l’accusa con cui è stato arrestato dalla Polizia un 36enne romano. L’uomo, secondo quanto ricostruito, ieri alle 18 ha picchiato a mani nude un medico di 66 anni. L’episodio è avvenuto in via Po, a Roma.

In base alle informazioni raccolte, il 36enne si è lamentato di avere un problema alla colonna vertebrale e che il medico non lo avrebbe curato in maniera idonea. A quel punto, lo ha aggredito, picchiandolo.

Il 66enne, ricoverato in codice rosso al Policlinico Umberto I, è in prognosi riservata. Ha riportato un trauma cranico-facciale, la frattura del pavimento orbitario sinistro e del setto nasale.