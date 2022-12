Tentato omicidio a Rignano Flaminio, i Carabinieri arrestano un 52enne presunto responsabile • Terzo Binario News

Si comunica, nel rispetto dei diritti dell’ indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che nelle prime ore del mattino del 15 dicembre 2022, i Carabinieri della Stazione di Rignano Flaminio, unitamente ai Carabinieri della Sezione Operativa di Bracciano e con l’ausilio del personale del Nucleo Investigativo di Ostia, hanno tratto in arresto un cinquantaduenne, sospettato di essere l’autore del tentato omicidio di un trentaquattrenne, occorso nella notte in un’area rurale periferica del Comune di Rignano Flaminio,

I Carabinieri, intervenuti su richiesta dei vicini, dopo un minuzioso sopralluogo e l’acquisizione delle testimonianze dei soggetti coinvolti nel grave episodio delittuoso, hanno appurato che nel corso di una colluttazione tra i due uomini, entrambi residenti della zona, sarebbe stato esploso un colpo di pistola che ha attinto alla testa il giovane, il quale al momento si trova ricoverato in prognosi riservata.

Le indagini, sotto la direzione della Procura di Tivoli, sono tuttora in corso al fine di chiarire la dinamica dei fatti e il contesto in cui è maturato il tentato omicidio, per cui il cinquantaduenne al momento è stato associato presso la casa circondariale.