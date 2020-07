Tentata rapina e spari a San Lorenzo: uomo trovato con una scacciacani - Terzo Binario News

Risveglio movimentato a San Lorenzo. Le forze dell’ordine – intorno alla 6 di martedì 28 luglio – sono stati allertati, poiché sono stati segnalati degli spari. Così gli agenti hanno effettuato una battuta sia su viale Scalo di San Lorenzo che in via di Porta San Lorenzo.

Intorno alle 6,45 un soggetto è stato fermato in via Tiburtina, con sé aveva una scacciacani. Lo stesso è stato riconosciuto da un 26enne, come colui che ha tentato di rapinarlo. Il giovane, inoltre, ha riportato la frattura del setto nasale ed è stato accompagnato in ospedale, al Policlinico Umberto I.

L’aggressore è stato denunciato per rapina.