Tenta il suicidio a ponte Vittorio, salvato dagli agenti di Roma Capitale • Terzo Binario News

I fatti ieri intorno alle ore 18:00 nei pressi di Piazza Pia, sul Lungotevere Vaticano in corrispondenza di Ponte Vittorio Emanuele II, dove una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale è intervenuta prontamente in aiuto ad un uomo, 25 anni di nazionalità italiana, con chiari intenti suicidi.

Avvistato sul parapetto del ponte, con le gambe rivolte verso il vuoto, gli agenti dell’Unita SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale) e del GSSU( Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), in sevizio di vigilanza nella zona, si sono avvicinati all’uomo con grande cautela, per evitare possibili suoi gesti inconsulti, per poi riuscire ad instaurare con lui un dialogo empatico fino a rassicurarlo.

Una volta tratto in salvo, il 25enne, è stato affidato al personale sanitario del 118 e trasportato in ambulanza all’ospedale Santo Spirito per gli accertamenti del caso.