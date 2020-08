Tenta il suicidio a Ponte Garibaldi, la Polizia di Roma Capitale salva una colombiana - Terzo Binario News

Momenti di apprensione oggi intorno alle ore 13 su Ponte Garibaldi per una persona in procinto di gettarsi nel Tevere. E’ stata una pattuglia della Polizia Locale del I Gruppo Centro “ex Trevi, in servizio di vigilanza sul territorio, ad intervenire prontamente riuscendo a sventare il tentato suicidio della donna, 38 anni di origine colombiana.

Solo grazie al dialogo portato avanti da due agenti donna è stato possibile tranquillizzare l’aspirante suicida e farla desistere dal compiere il gesto estremo.

La 38enne, visibilmente scossa e in stato confusionale, è stata affidate alle cure del personale del 118 e trasportata presso l’ospedale S. Spirito per gli accertamenti e le cure del caso.