Malamovida, Roma Capitale scopre cibo scaduto a Campo de' Fiori • Terzo Binario News

Controlli mirati nei locali pubblici ed esercizi commerciali da parte della Polizia Locale di Roma Capitale nel fine settimana: accertate irregolarità per più di 5mila euro presso un locale, a due passi da Campo de’ Fiori, che somministrava cibi e bevande, di cui molti risultati scaduti o privi di tracciabilità: è di oltre 10 chili il quantitativo di alimenti sequestrati.

Gli stessi alimenti, inoltre, venivano conservati in condizioni di promiscuità, motivo per il quale è stato inviato rapporto alla ASL competente.

Nel corso delle verifiche nelle principali zone movida, gli agenti hanno accertato vari illeciti, in particolare per vendita e consumo irregolare di alcolici a Trastevere, San Lorenzo, Parioli e nelle principali aree del Centro Storico, con una trentina di verbali elevati, tra cui diversi minimarket.

Le pattuglie sono state inoltre impegnate nei consueti controlli sulla sicurezza stradale, con accertamenti mirati a contrastare la guida in stato di ebbrezza e l’eccesso di velocità : più di un centinaio le condotte sanzionate , 6 le patenti ritirate e 4 le persone denunciate. Tra queste un uomo fermato dagli agenti nella zona di Colle Prenestino. Nel corso di alcune verifiche presso un minimarket, gli agenti hanno notato il conducente di un veicolo scendere dallo stesso, in evidente stato di alterazione da sostanze alcoliche, per recarsi all’interno dell’esercizio: subito fermato si è rifiutato di sottoporsi ad alcol test ed è stato denunciato.