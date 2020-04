Tenta di lanciarsi nel vuoto: 46enne salvato dalla Polizia - Terzo Binario News

La sera di sabato 18 aprile al NUE è giunta la richiesta di aiuto da parte di un uomo che ha minacciato di gettarsi da un ponte di via Valle Melaina.

Sul posto gli agenti del commissariato Fidene e del commissariato Vescovio: all’altezza di via di Prati Fiscali hanno notato un uomo a cavalcioni su un muretto, che ha minacciato di gettarsi nel vuoto da un’altezza di 10 metri.

I poliziotti a quel punto si sono avvicinati , tentando di dissuaderlo dal compiere un tale gesto ma l’uomo, 46enne romano, gli ha intimato più volte di non avvicinarsi: gli agenti sono riusciti ad afferrarlo e a metterlo in sicurezza sul marciapiede.

Nonostante l’intervento delle forze dell’ordine e del personale sanitario, l’uomo ha riferito ancora di volersi suicidare: dopo aver perso entrambi i genitori e non avendo più rapporti con il resto della famiglia, ha riferito che non aveva più nessuna ragione per continuare a vivere. Pertanto è stato anche segnalato ai competenti servizi sociali.