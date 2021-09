Tellaroli: "Nel piano di interventi di Città Metro ci sono le scuole di Bracciano" - Terzo Binario News

“Nella seduta odierna del consiglio metropolitano è stato approvato il piano triennale degli interventi 2021-2023 e DUP 2021-2023.

Un buon risultato per la nostra comunità di Bracciano, che grazie al mio impegno in Città metropolitana, potrà contare su fondi per circa 2 milioni di euro da utilizzare per lavori di ristrutturazione dei nostri istituti scolastici secondari.

Investire nella scuola significa investire sul futuro e noi del Movimento 5 stelle guardiamo sempre avanti.

Avanti tutta!

BRACCIANO – I.T.C. “L. PACIOLO” Sede – Via Piave n. 22: Lavori Urgenti di rifacimento impermeabilizzazioni edificio principale e tinteggiature interne. Consolidamenti strutturali e ripristino dei cornicioni. Lavori di bonifica aree esterne. Priorità Massima 800.000,00

BRACCIANO – IIS “LUCA PACIOLO” Via Piave, 22 – Intervento urgente di messa in sicurezza e risanamento igienico sanitario. Priorità Massima 240.000,00

BRACCIANO -L.S. “I. VIAN“ Via Largo C . Pavese, 1 – Lavori per la messa in sicurezza e per l’efficientamento energetico con la sostituzione degli infissi esterni. Priorità Massima 1.000.000,00

Il Consigliere metropolitano delegato Marco Tellaroli