Tellaroli e Persiano su Cupinoro: "Due milioni per il capping, la Regione ricontrolli l'iter" - Terzo Binario News

I consiglieri chiedono la revisione degli atti a seguito degli arresti della Tosini e di Lozza: la spesa è a carico del comune di Bracciano

“A seguito delle intercettazioni delle conversazioni intercorse tra la direttrice Tosini e l’imprenditore Lozza, visto che le spese del capping (i lavori di copertura) della discarica di Cupinoro a Bracciano. sono a carico del Comune di Bracciano, ben 1.941.723 euro relativi all’affidamento di lavori sono rientrati nell’ordinanza di custodia cautelare.

Dato che crediamo sussistano ragioni per tutelare l’interesse pubblico, del Comune di Bracciano e dei suoi cittadini, abbiamo chiesto alla Regione Lazio un riesame di tutte le procedure in itinere e degli atti autorizzativi finora rilasciati, relativi alla realizzazione del ‘capping’ della discarica di Cupinoro – Bracciano (Richiesta in autotutela ai sensi della legge 241/90 art. 21.).

Ci siamo inoltre costituiti Parte Civile presso il Tribunale di Roma, qualora vengano definiti profili di responsabilità penale degli imputati in ordine ai reati loro ascritti con contestuale condanna, chiedendo l’integrale risarcimento degli eventuali danni subiti a causa dell’illecito comportamento degli imputati.

Per quanto riguarda la discarica di Bracciano, come appreso dagli organi di stampa, il gip nell’ordinanza definisce “emblematico” il dialogo captato il 5 giugno 2020 tra Tosini e Lozza all’interno dell’auto dell’imprenditore, mentre i due parlano della procedura di conferimento dell’incarico di movimentazione dei materiali necessari per la realizzazione del capping dell’invaso di Cupinoro.

L’affidamento del movimento terre era stato conferito senza ricorso alle procedure di evidenza pubblica della Tosini, commissario ad acta pro tempore della discarica e Lozza, chiedendo alla donna informazioni sui pagamenti da parte del commissario ad acta (ovvero la Tosini stessa), dice: “Senti ma… ma paga il commissario lì a Bracciano? Ce l’hai soldi?”. E la dirigente risponde: “Nun te sta a arriva’ niente immagino, vero? No, il problema è che l’impegno lì va fatto sempre passando dal Comune di Bracciano, e noi siamo in danno”.

Ancora e sempre, in difesa dei Cittadini”.

I Consiglieri Marco Tellaroli e Alessandro Persiano