Telefona in auto e fa zig-zag in strada, fermato da Roma Capitale • Terzo Binario News

Sono più di 1500 i comportamenti sanzionati dalla Polizia Locale di Roma Capitale per mancato rispetto delle regole sulla sicurezza stradale: 10 le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza.

Nel corso delle attività di vigilanza, una pattuglia ha fermato un cittadino, colto mentre procedeva a zig zag a bordo della sua vettura, in quanto impegnato a usare il telefono cellulare.

Poiché aveva meno di 20 punti sulla patente, in aggiunta alla sanzione di diverse centinaia di euro e la decurtazione dei punti dalla patente, è stata applicata la misura della sospensione breve del titolo di guida per 7 giorni , come previsto dal nuovo codice della strada, oltre alla sospensione determinata dal provvedimento prefettizio.

Mirate verifiche eseguite dagli agenti anche presso locali pubblici e attività commerciali, con attenzione alle zone della movida: sanzioni per una somma complessiva di oltre 20mila euro per vendita, somministrazione e consumo illegale di bevande alcoliche.

Dieci le persone fermate e sanzionate perché sorprese a consumare irregolarmente alcol in strada. Sanzioni per oltre 8mila euro per il gestore di un minimarket in zona Ostiense, perché trovato aperto oltre l’orario consentito e intento a vendere bevande alcoliche.

Durante i controlli nelle vie del centro storico della Capitale, gli agenti hanno riscontrato irregolarità in un ristorante per un totale di circa 5mila euro di sanzioni, procedendo inoltre al sequestro di più di 15 chili di cibo surgelato in quanto privo tracciabilità. Per tale motivo è stata inoltrata un’informativa alla Asl competente per i successivi provvedimenti del caso.