Tecnomate acquisisce da Petroli Investimenti il servizio antinquinamento in mare: "Stesso contratto per i dipendenti inglobati" • Terzo Binario News

“La cooperativa Tecnomate comunica che in data odierna ha completato l’acquisizione, da parte della società Petroli Investimenti, del ramo d’azienda relativo al servizio antinquinamento off-shore relativo alla torre petrolifera al largo del porto di Civitavecchia e degli oleodotti di collegamento.

Tale operazione, realizzata attraverso l’acquisizione dell’unità navale “Rec-Oil” M/N Ecostar e

dell’assorbimento dell’esperto personale addetto al servizio, permetterà alla Cooperativa Tecnomate di consolidare la sua posizione di operatore concessionario del servizio antinquinamento nel porto di Civitavecchia continuando a sviluppare i suoi progetti di diversificazione a servizio delle aziende portuali.

L’accordo siglato con Petroli Investimenti, i cui termini economici vengono tenuti riservati per volontà di entrambe le parti, alimenta e rafforza la collaborazione tra le due società sancendo il potenziamento della Tecnomate come azienda di servizi antinquinamento diversificati e sempre al servizio della comunità locale.

Per espressa volontà dei contraenti, l’accordo ha dettagliato in modo specifico anche la struttura delle tutele previste in favore dei lavoratori dipendenti i cui contratti di lavoro passano senza soluzione di continuità da Petroli Investimenti a Tecnomate senza subire alcuna variazione delle condizioni contrattuali e di anzianità acquisita.

La cooperativa Tecnomate, azienda che vanta oltre 40 anni di esperienza e di radicamento nel tessuto lavorativo portuale e cittadino, con questa operazione rafforza la sua posizione di leader di settore proponendosi come operatore di riferimento all’interno dell’importante settore dell’antinquinamento marino”.

Il CDA della Cooperativa Tecnomate a r.l.