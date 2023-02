Teatro, al Traiano di Civitavecchia in cartellone tre nuove serate "Appuntamento con il comico" • Terzo Binario News

Ad aprile in scena Maurizio Battista, Francesco Cicchella e Teo Teocoli

Tre nuovi appuntamenti al Teatro Traiano per la rassegna APPUNTAMENTO CON IL COMICO all’insegna del divertimento affidate ad altrettanti grandissimi comici, autori di testi che sanno con ironia e satira affrontare il nostro presente, per restituirci un’immagine divertente di questi tempi nell’ambito della stagione teatrale promossa dal Comune di Civitavecchia e ATCL Circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto dal MIC Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio, in collaborazione con la società VentiDieci.

Soddisfazione viene espressa dall’Assessore alla Cultura, Simona Galizia: «Si tratta di un significativo ampliamento dell’offerta del Teatro Traiano, che arricchisce il cartellone con nomi di sicuro successo. A breve si terrà anche un incontro con ATCL ed il suo Amministratore delegato al fine di discutere di nuove ed interessanti iniziative volte a incrementare nel suo complesso l’offerta culturale del territorio».

Si inizia il 12 aprile ore 21 con il nuovo spettacolo di Maurizio Battista AI MIEI TEMPI NON ERA COSÌ… Siamo veramente sicuri che il passato coincida con l’idea di “vecchio” e il presente con l’idea di un “nuovo” che ci costringe ad arrancargli dietro, fino a farci invecchiare prima del tempo?… E chi l’ha detto che la felicità consista in un accumulo di “effetti speciali” o non piuttosto, com’era una volta, dal sapersi divertire con talmente poco che eravamo noi a sentirci “speciali”?… Tra queste e altre domande, si muove Maurizio Battista, in un precisissimo “slalom” per non urtare i paletti dell’ipocrisia e dell’ignoranza, issati dall’epoca attuale.

Francesco Cicchella

Francesco Cicchella in BIS! il 15 aprile ore 21 si gioca tutte le sue carte in un one man show esilarante, nel quale ritroviamo i suoi cavalli di battaglia (come le parodie dei cantanti Ultimo, Achille Lauro, Massimo Ranieri) e performance completamente inedite. La comicità si sposa con la musica, come da sempre nello stile del giovane showman, per dare vita ad uno spettacolo ricco di emozioni e risate. Sul palco oltre all’artista partenopeo, che firma anche la regia, troviamo la sua fedele spalla Vincenzo De Honestis e la band diretta dal maestro Paco Ruggiero. Lo spettacolo è scritto da Francesco Cicchella, Gennaro Scarpato e Vincenzo De Honestis.

Teo Teocoli©_ANGELO_TRANI

Durante lo show TUTTO TEO il 27 aprile ore 21, Teo Teocoli ripercorre tutte le tappe fondamentali della sua lunghissima carriera tra cabaret e musica, accompagnato dalla band Doctorbeat. L’eclettico artista dà vita a tutti i personaggi che lo hanno reso noto: dagli esilaranti protagonisti di “Mai Dire Gol” come Felice Caccamo e Peo Pericoli, alle riuscitissime imitazioni di Josè Feliciano e Ray Charles, fino ad arrivare ai più noti Cesare Maldini e Adriano Celentano. Lo spettacolo è un viaggio in cui lo spettatore viene trascinato dal mattatore attraverso i più divertenti aneddoti della sua vita e gli incredibili personaggi che interpreta per una serata di puro divertimento.

Biglietti

Maurizio Battista “Ai miei tempi non era così” 12 aprile 2023 ore 21.00

Platea euro 33,00 + 5,00 prev.

Galleria euro 33,00 + 5,00 prev.

Balconate DX SX euro 33,00 + 5,00 prev.

Francesco Cicchella in “Bis!” 15 aprile 2023 ore 21.00

Platea euro 31,30 + 4,70 prev.

Galleria euro 24,30 + 3,70 prev.

Balconata Dx e Sx euro 24,30 + 3,70 prev.

Teo Teocoli in “Tutto Teo” 27 aprile 2023 ore 21

Platea euro 28,00 + 2,00 prev.

Galleria euro 23,00 + 2,00 prev.

Balconata Dx e Sx euro 23,00 + 2,00 prev.

prevendita biglietti online su ticketone.it e al botteghino del Teatro Traiano

botteghino: dal martedì al sabato orari 10.00 -13.00 / 16.00 – 19.00

Apertura in caso di spettacolo:

domenica e festivi 16.00 – 19.00

Teatro Comunale Traiano

Corso Centocelle 1 – 00053 Civitavecchia

tel. 0766 370011

www.teatrotraianocivitavecchia.it

E-mail: botteghino@teatrotraianocivitavecchia.it