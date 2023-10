Teatro, al Canale Monterano lo spettacolo "Hasta siempre Frida" • Terzo Binario News

Al TMF TEATRO MAURIZIO FIORANI di CANALE MONTERANO, sabato 21 ottobre ore 21 va in scena HASTA SIEMPRE FRIDA con Danila Stalteri, scritto e diretto da Maurizio Nicastro. Con Fabio Falaguasta alla chitarra.

Frida Kahlo è una grande icona dei nostri tempi. Abbiamo qui un intenso ritratto in prosa, crudo, diretto, di questa donna eccentrica, sempre attuale. Un lavoro teatrale intenso che scava nei sentimenti più intimi di un’artista che incarna la rivoluzione come concetto di modernità. Sul palco la talentuosa Danila Stalteri, attrice romana impegnata in teatro e tv con fiction di successo.

Prenotazioni 3286748785 e 380 462 0311