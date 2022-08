Tarquinia, stasera l'Etruria Musica Festival porta al Lido il jazz di alta classe • Terzo Binario News

Che serata, quella in programma nella serata di mercoledì 17 agosto, con l’Etruria Musica Festival, che porta a Tarquinia Lido, in viale dei Tritoni, uno scintillante quartetto diretto dalla cantante statunitense Joyce Elaine Yuille e completato da tre sideman tra i più talentuosi e richiesti in Italia: Daniele Cordisco alla chitarra, Francesco Pierotti al contrabbasso e Luca Santaniello alla batteria.

Personalità raffinata e comunicativa, la classe di Joyce Elaine Yuille è una certezza: lei è un’interprete di gran classe che porterà nella musica il dinamismo e l’espressività vocale più autenticamente legati al linguaggio jazzistico di matrice nera, venato di soul, di senso del blues e dalla trascinante verve ritmica e interpretativa, evidenziando la versatilità del suo modo di esprimersi e una comunicazione diretta, coinvolgente, pervasa da autentica emozione espressiva e da un sapiente equilibrio tra le varie componenti della sua personalità artistica.

Un curriculum straordinario, con collaborazioni sul palco con artisti del calibro di Gloria Gaynor, Donna Summer, Randy Crawford e moltissimi altri, oltre alla partecipazione ai più importanti festival e jazz club in Italia ed Europa. Una solista raffinata e ricca di sfumature con la classe di un’artista che ha vissuto in prima persona il jazz metropolitano di New York, l’energia delle chiese Gospel e le influenze melodiche europee.

Un appuntamento immancabile, con inizio alle 21 e 30, nell’ambito di una rassegna che, sin qui, ha incantato il pubblico della Tuscia. L’Etruria Musica Festival è organizzato dal’Associazione culturale musicale SoundGarden e WOW Records, con il finanziamento di Regione Lazio-Lazio Crea, INPS Fondo PSMSAD, Comune di Tarquinia e Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, con il patrocinio del Comune di Tuscania e la collaborazione dell’Orchestra da Camera di Mantova.