Tarquinia, “Lorenzo Bisogno trio” in concerto per la rassegna “Cookin’Jazz” - Terzo Binario News

Secondo concerto della rassegna “Cookin’Jazz”, tra buona musica e buona cucina, organizzata dai ristoranti Arcadia, Cavatappi, Namo Ristobottega, nell’ambito di WeTarquinia, progetto di promozione e valorizzazione della città e del suo territorio.

Il 4 luglio, alle ore 21,30, in via dei Granari sotto Torre Barrucci, nel centro storico di Tarquinia, il ristorante Cavatappi ospiterà il “Lorenzo Bisogno trio”, con Lorenzo Bisogno al sax, Francesco Pierotti al contrabbasso e Felice Tazzini al pianoforte. Di Assisi, giovanissimo, Bisogno ha partecipato a Umbria Jazz e si è esibito a New York allo “Small Jazz Club”. Ha poi suonato al fianco del “Reverse Quartet” e della cantante Cecilia Brunori al Borneo Jazz Festival e al club “No black tie” di Kuala Lumpur, capitale della Malesia. È vincitore del prestigioso “Premio Internazionale Massimo Urbani 2021”.

“Musica dal vivo ed enogastronomia sono un connubio perfetto – afferma Tamara Luccioli, titolare del Cavatappi -. Questo è il senso di “Cookin’Jazz”. Per la serata ci sarà un menù dedicato con i prodotti di Tarquinia. I posti sono limitati e per prenotarsi occorre chiamare lo 0766 842303 o il 347 0997177”.