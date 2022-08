Tarquinia: Divin Mangiando, proseguono i preparativi per la gara di cucina del 20 agosto • Terzo Binario News

L’associazione culturale “Il prezzemolino” prosegue nei preparativi per la gara gastronomica Divin Mangiando, in programma a Tarquinia il 20 agosto nell’ambito del DiVino Etrusco.

Tra i giudici ci saranno Anna Moroni, noto personaggio televisivo, e l’apprezzato chef Salvo Cravero. “Sono degli amici che, fin dalla prima edizione, non fanno mancare la loro presenza e li ringrazio – afferma Vittoria Tassoni, chef, food blogger e presidente dell’associazione culturale “Il prezzemolino” -. Ad Anna e Salvo si aggiungeranno altri giudici, per una giuria di grande prestigio”.

Le iscrizioni per il concorso si chiuderanno il 18 agosto. La gara gastronomica avrà una veste rinnovata per la preparazione dei piatti, ma non cambierà l’anima: quella di far conoscere le eccellenze del territorio tarquiniese e della Tuscia.

“Tra le aziende agroalimentari che metteranno a disposizione le loro tipicità, ci sarà inoltre una realtà di Latina, con un prodotto innovativo che parla di economia circolare – conclude Vittoria Tassoni -. Un tema molto importante, nell’ottica di una cucina che usi produzioni a km zero e rispettose dell’ambiente”.

Divin Mangiando avrà un’ospite d’eccezione: l’astrologa del programma televisivo “Casa Alice” Susy Grossi, autrice di libri che uniscono l’astrologia e la tavola.