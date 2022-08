Tarquinia, Agosto da record per gli eventi notturni a tema etrusco • Terzo Binario News

Agosto da record per il parco a tema etrusco di Tarquinia nato dall’estro dell’artista Omero Bordo: Etruscopolis con gli eventi notturni a lume di candela ha infatti registrato un sold-out dietro l’altro.

Forse per la particolarità del luogo, o magari per l’atmosfera a metà tra il misterioso ed il romantico, o ancora per la temperatura fissa a 18 gradi che in questa estate torrida è una vera calamita: qualunque sia il motivo del successo degli eventi notturni, rimane il fatto che l’affluenza di pubblico è stata enorme.

E dunque in attesa dell’arrivo dell’autunno, quando Etruscopolis sarà set per varie iniziative anche di respiro nazionale, ricordiamo le prossime date: eventi in notturna il 26 ed il 30 Agosto alle ore 21:30, visite guidate pomeridiane il 3, 11 e 18 Settembre alle ore 16:00.

Oltre alle visite guidate, Etruscopolis rimarrà aperto per visite libere dal Mercoledì alla Domenica con il seguente orario: 10:00 – 13:00 e 16:30 – 20:00.

Per le prenotazioni sono attivi i numeri 0766/855175 e 333/1094455.