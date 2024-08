Tarip 2024, in arrivo le bollette a Ladispoli • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale rende noto che in questi giorni si è provveduto ad inoltrare alla cittadinanza gli avvisi di pagamento relativi all’acconto Tarip 2024.

Come previsto con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 27/06/2024, avente ad oggetto “Approvazione delle tariffe per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) – Anno 2024”, le scadenze per il pagamento sono:

– 16 settembre 2024 se si sceglie di pagare in un’unica soluzione;

– 16 settembre 2024 – 16 ottobre 2024 – 19 novembre 2024 se si sceglie di pagare in tre rate.

Qualora si riscontrassero eventuali anomalie, o si avesse necessità di chiarimenti, è possibile contattare l’Ufficio Tributi al seguente indirizzo PEC comunediladispoli@ certificazioneposta.it