Pd Tolfa: "Pericoli vicino all'area giochi per bimbi della villa comunale" • Terzo Binario News

“Qualche giorno a fa, nella villa comunale di Tolfa, nei pressi dell’ area giochi, sembra si sia sfiorato un incidente ai danni di un bambino.

Una delle altalene, abilmente circondata da un nastro bianco e rosso da diversi mesi e che, secondo i nostri amministratori, avrebbe dovuto tenere al riparo dal pericolo i bambini,sembra che stesse per cadere in testa proprio ad uno di loro.

Già nei giorni scorsi, molti cittadini hanno firmato e protocollato una petizione, indirizzata alla Sindaca, dove si chiede maggior decoro, sicurezza e cura dell’unica area comunale destinata a bambini, ragazzini, giovani e anziani.

Come Consiglieri e come partito democratico, da anni denunciamo questo stato di incuria del parco, rattoppato alla buona, di tanto in tanto, da alcuni volontari paesani che, appunto, sono volontari e non addetti ai lavori come vorrebbe il buon senso e la legge.

Nessun cittadino vorrebbe nel proprio giardino quel seccume indecente che ormai caratterizza le siepi, emblema di un parco eternamente autunnale, colorato dal giallo dell’ erba secca ed il marrone della nuda terra.

Per fortuna che le tante piante secolari riescono comunque a sopravvivere in questo lassismo ed abbandono.

Per non parlare del continuo via vai di mezzi di trasporto all’interno della villa comunale.

Che sia per motivi di manifestazioni o per altro, da mesi si assiste al continuo passsggio di mezzi non segnalati.

Cosa accadrebbe se un bambino corresse in libertà, come è giusto che sia, e non si accorgesse dei mezzi?

L’ultima “rattoppata” in occasione di tolfarte, durante la quale hanno piantumato quattro fiori e smontato uno dei giochi più pericolanti e deteriorati (piu volte segnalato), sostituendolo con una bella colata di cemento coperta da numeri colorati.

Geni! Dei veri geni!

Però, d’altra parte, durante quei giorni di festa, hanno pensato bene di staccare tutti i manifesti del Pd in cui si denunciavano le mancanze di questa Amministrazione.

Dei veri democratici, non c’è che dire, e con delle importanti priorità.

Anche se capiamo bene che l’apparenza per certa politica, è sempre stata, da venti anni, più importante della sostanza.

Avrebbero dovuto mettere, però, altrettanta solerzia nel ripulire i marciapiedi che, dopo i tre giorni di Tolfarte, per il cospicuo numero di persone, da bianco è diventato color pece.

Faremo un’interrogazione per capire se l’area è stata messa realmente in sicurezza ed esprimiamo, al contempo, Solidarietà ai genitori tolfetani che, oltre al caldo torrido di questi giorni, devono subire anche l’ennesima prova di inadeguatezza”.

I consiglieri PD Tolfa e Tolfa Cambia