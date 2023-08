“Tariffe Acea esplosive, ma i depuratori vanno sempre peggio”: la sfogo di un cittadino di Ladispoli • Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo la lettera firmata di un cittadino di Ladispoli

“La notizia della chiazza scura e del fetore lungo la costa di Ladispoli, ci fa supporre che il problema sia nella depurazione delle acque. Certo con la presa in carico di Acea-ato2 del servizio acqua e depurazione e le relative esplose tariffe ( da un giorno all’altro la tariffa agevolata e’ passata da 0,20 al mc a 0,47 al mc), dovrebbero fare i dovuti investimenti per migliorare i servizi, compresi quelli di depurazione acque. Ma a parte le salatissime tariffe, nulla avviene e nulla succede, forse bisognerebbe denunciare, non solo sulla stampa, questa situazione alle Autorità giudiziarie, per provocato inquinamento”.

Lettera firmata – A. Riccetti

Ti trovi nel bel mezzo di un ingorgo? Sei stato testimone di un fatto di cronaca degno di nota? Aziona il tuo telefonino fotografa e scrivi due righe inviale alla redazione, specificando se vuoi essere citato nell’articolo e/o come autore delle foto. Puoi inviare il tutto a redazione@terzobinario.it