Tariffa puntuale a Ladispoli: dubbi sull'effettiva convenienza • Terzo Binario News

Per avere certezza del conferimento corretto servono alta tecnologia e fototrappole nei punti sensibili

Molta curiosità, e preoccupazione, stanno destando le parole del consigliere Marco Pierini pronunciate in Consiglio Comunale durante la discussione sulla nuova procedura di conferimento dell’immondizia che l’Amministrazione vuole sia legata al numero di conferimenti che i cittadini faranno.

Praticamente è stato previsto che venga contato il numero in cui i mastelli vengono posti in strada per la raccolta e questo sia utilizzato per le tariffe agevolate.

Il concetto, sulla carta condivisibile, lascia molto perplessi sulla reale attuabilità, sul costo reale ma anche sulle implicazioni negative che potrebbe avere.

In merito alla reale attuabilità resta da capire l’affidabilità del processo di totalizzazione dei conferimenti ma soprattutto se il costo che questo comporterà porti a un effettivo risparmio.

Infatti serve tecnologia sia per chi raccoglie ma anche per contabilizzare e gestire i dati.

Quanto di questo potrà tornare a favore dei singoli, oppure semplicemente sarà un aumento per la comunità?

Infatti alcuni costi base ci sono per tutti e la frazione su cui incidere è relativa e in un territorio come Ladispoli, pieno di residenze stagionali, è possibile che tutto si traduca in un aumento per i residenti stabili.

Inoltre è palese la preoccupazione che aumenti il numero degli incivili che disperdono l’immondizia nelle aree meno frequentate, per avere conferma basta chiedere ai residenti di Olmetto e delle campagne.

Il territorio dovrà essere disseminato di fototrappole con ulteriori costi.