Tari Cerveteri, un cittadino: "Costi anomali" - Terzo Binario News

Un cittadino di Cerveteri chiede lumi circa il pagamento della Tari che, stando a quanto riporta la tabella Ispra, appaio abnormi

“Stando alla tabella compilata dall’ Ispra, che riporta dati economici della Tari del comune di Cerveteri ho notato, le proteste dei cittadini di questi giorni, riguardo le multe minacciate per l’omesso ritiro dei mastelli entro un certo orario .

Ho letto gli elevati importi delle previste,sanzioni . I costi comuni ( CCab) per il comune di Cerveteri ammontano a una somma superiore ai 2.000.000 di euro.

Mi pare una cifra abnorme date le voci che comprendono e che sono riportate nella tabella. Ma guarda caso fra le voci noto spese legali e da ben pensante credo che la continua minaccia rivolta ai cittadini di elevate sanzioni al minimo sgarro serva a giustificare proprio tale voce. In tempo di Covid da recluso in casa non ho la possibilità di avere informazioni in merito.

Lettera firmata

