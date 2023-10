Tante vele e una corona di fiori in mare, la Lni Civitavecchia ricorda così Marco Corti • Terzo Binario News

Tante, tante vele e non solo. La Lega Navale di Civitavecchia ha ricordato Marco Corti, a lungo presidente della sezione e ultimamente presidente onorario, prematuramente scomparso nei giorni scorsi. Lo ha fatto con una cerimonia nel bacino a cui hanno preso parte tutti i soci e soprattutto molti dei ragazzi che Corti ha cresciuto ed educato all’amore della vela e del mare.

Windsurf, optimist, gommoni e catamarani si sono radunati in acqua e decine di persone si sono affollate a terra, sabato pomeriggio, in attesa che, al suono della sirena, accompagnato da scroscianti applausi, venisse deposta in acqua una corona di fiori, dalla figlia Agnese a bordo di un gommone, con i due nipotini e gli altri famigliari di Corti, mentre la mamma Angela assisteva commossa dalla riva.

Foto sopra e del titolo PINO SCOTTI

La commemorazione ha avuto poi un momento istituzionale, coi saluti dell’attuale presidente Dario Iacoponi, molto commosso, che ha ricordato la figura e l’importanza di Corti per la Lni cittadina e quella nazionale. Per l’amministrazione comunale erano presenti i consiglieri Matteo Iacomelli e Marco Piendibene, entrambi hanno raccontato i propri ricordi legati a Corti. Poi Iacomelli, delegato allo sport, ha consegnato alla Lni, a nome del Comune, una targa in cui si esprime la massima riconoscenza per quanto lui ha fatto per la città e i suoi giovani.

Alcuni hanno quindi risposto all’invito di Iacoponi di condividere al microfono i propri ricordi di Marco Corti e c’è stato chi ne ha raccontato la simpatia e disponibilità, chi lo ha descritto come “pioniere” del windsurf a Civitavecchia e chi ha sottolineato l’importanza che nella sua vita ha avuto Francesca, la sua dolce moglie scomparsa pochi anni fa.

Foto GIUSEPPE RUTIGLIANO

Iacoponi ha infine anticipato che un gruppo di soci continuerà a portare avanti il sogno di Corti, una pubblicazione sulla storia della sezione di Thone de Revel, a cui lui aveva già cominciato a lavorare finchè la malattia non lo ha fermato. Il volume, una volta terminato, gli sarà ovviamente dedicato.

Cri.Val.