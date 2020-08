Tangini sicuro: "Il Civitavecchia Futsal affamato di salvezza in C1" - Terzo Binario News

Squadra pronta, campionato pure, c’è solo da sapere ufficialmente chi saranno gli avversari. Il Civitavecchia versione futsal sta per partire nella nuova avventura di C1 mantenendo grossomodo l’organico della passata stagione con qualche innesto necessario. Obiettivo la salvezza, nel lungo termine, la costituzione della compagine Under 21 nel breve.

“La rosa è completa – dice il tecnico Simone Tangini – mentre stiamo valutando qualche giovane e se lo trovassimo, potremmo aggregarlo alla prima squadra. Inoltre, si sta ragionando sulla costituzione della compagine Under 21 che in C1 è obbligatoria, pena una sanzione pecuniaria. Tuttavia è in corso uno stage e poi ne è previsto un altro la prossima settimana, vedremo se uscirà fuori qualche giovane interessante>. L’allenatore specifica che alcuni under ci sono già: “Al momento in rosa sono presenti Daniele Lipparelli, Tiziano Moretti, Manuele Todaro, Tommaso La Valle, Gianmarco Francavilla ed Emanuele Di Bonaventura. In lista ne vanno inseriti quattro e uno deve essere sempre in campo campo. Quanto al campionato, sono previsti due gironi da 14 compagini suddivise geograficamente. Saranno squadre dei dintorni ma tutte forti, prevedo girone duro e ci sarà da soffrire. Il livello? Non si è certo abbassato, a Roma il mercato dei giocatori è florido. Ecco perché dico che l’obiettivo logico è solo la salvezza>. Rispetto al quintetto di C2, qualche elemento non ci sarà. Si tratta di Emanuele Caselli (che smette), Emanuele Arduini (per problemi personali) e Simone Agozzino che deve togliere la placca da una caviglia.

“C’è poi ancora da sciogliere il nodo di capitan Alessandro Petretto ma spero che rimanga per l’esperienza che porta in dote. Se però andasse alla San Pio X lo accetteremmo senza esitazione: è giusto voler giocare>. Nota finale sullo staff: la conclusione di Simone Tangini.