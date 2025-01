Tamponamento a Santa Marinella davanti al fast food, Aurelia paralizzata • Terzo Binario News

Sul posto i Carabinieri per i rilievi, il 118 soccorre una persona

(foto da Facebook) Neanche il tempo di alzare la serranda ed ecco che proprio davanti al nuovo fast food aperto sull’Aurelia a Santa Marinella si è verificato un tamponamento che ha paralizzato la consolare.

Lo scontro stamani intorno alle 12.30 che prima ha riguardato due vetture ma poi se ne sono aggiunte altre creando un ingorgo durato parecchio tempo.

Sul posto si sono portati i Carabinieri per rilievi e gestione del traffico che in quel momento era paralizzato.

Un’ambulanza invece ha preso in carico una persona ferita portandola all’ospedale san Paolo ma senza che fosse in condizioni gravi.

Il timore è che questo episodio possa essere solo il primo di una serie per via di manovre – talvolta spericolate – che si vedono effettuare sull’Aurelia quotidianamente per entrare anche nel vicino centro commerciale solo per non arrivare alla rotatoria di Prato del Mare.