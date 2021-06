Svincolo Aranova, lavori da metà luglio - Terzo Binario News

“Una buona notizia: dopo tanto lavoro e molto impegno, finalmente si riesce a mettere in sicurezza l’entrata di Aranova sulla complanare dell’Aurelia.

Entro la metà di luglio Ana, in collaborazione con il Comune, sarà in grado di predisporre il cantiere per l’inizio dei lavori.

Si sono infatti superate tutte le difficoltà relative ai temi archeologici che insistono sull’area stessa”. Lo dichiarano la Presidente del Consiglio Alessandra Vona e il capogruppo del Partito democratico in Consiglio Stefano Calcaterra.