Incidente Aurelia, l'Anas: "Consolare chiusa, deviazioni sul posto" - Terzo Binario News

A causa di un incidente, lungo la strada statale 1 “Aurelia” è provvisoriamente chiuso un tratto in corrispondenza del km 35,700, nel territorio comunale di Ladispoli, in provincia di Roma.

Per cause in corso di accertamento, si è verificato uno scontro frontale – che ha interessato complessivamente tre veicoli – a seguito del quale una persona è deceduta ed altre tre sono rimaste ferite.

Attualmente la circolazione è deviata in loco.

Sul posto è presente personale di Anas e delle Forze dell’Ordine, oltre che del 118, a seguito dell’intervento dell’eliambulanza.