SuperProvincia, sì di Civitavecchia C'è • Terzo Binario News

“Visto che da tanti anni non siamo stati soddisfatti e considerati prima dalla provincia di Roma e poi dalla città metropolitana un gruppo di cittadini di Santa Marinella e Civitavecchia si sono riuniti per dare vita ad un comitato che si prefigge di promuovere la costituzione di una nuova provincia per ora denominata “Porta D’Italia” dove dovrebbero confluire una serie di comuni sia della costa a partire da Fiumicino fino a Montalto che di comuni nell’immediato entroterra.

Detto comitato sarà aperto a tutti i cittadini che si riconoscono in questo progetto senza distinzione di colore politico.

Uno degli obbiettivi che si prefigge questo comitato è quello di rappresentare e promuovere le istanze dei cittadini nei rapporti con la nuova istituzione.

Ulteriore obbiettivo non meno importante sarà senz’altro quello di costruire un territorio omogeneo nel quale possano essere valorizzate le pecularietà di tutti.

L’intento è quello di costruire un rapporto paritetico di carattere politico-culturale tra cittadini ed istituzioni.

La sede del comitato è attualmente fissata in via Cadorna 2 a Civitavecchia con la possibilità di istituire altre sedi nei comuni interessati,a breve sarà anche disponibile una pagina facebook dove seguirci e contattarci2.

Comitato cittadini Civitavecchia Santa Marinella