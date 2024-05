SuperProvincia, Severini esulta: "Anche Ladispoli ha detto sì" • Terzo Binario News

Il Presidente del Consiglio comunale di Fiumicino esulta dopo l’approvazione sulla nuova SuperProvincia avvenuta nel Comune di Ladispoli

Dopo Fiumicino, Santa Marinella e Civitavecchia, anche il Comune di Ladispoli Ladispoli si è espresso a favore dell’istituzione della nuova Provincia Porta d’Italia. Ho assistito personalmente insieme alla Consigliera Francesca De Pascali ai lavori del Consiglio comunale, e non posso che esprimere soddisfazione per l’esito della votazione. Questo risultato conferma il crescente consenso intorno al progetto, elaborato dal Prof. Enrico Michetti e promosso dal Sindaco di Fiumicino Mario Baccini e dagli altri sindaci, può portare prestigio e dignità a tutti i Comuni coinvolti. A dirlo, in un comunicato stampa, è il presidente del Consiglio comunale di Fiumicino, Roberto Severini.

“Personalmente, sto seguendo da vicino il progetto dialogando dalla fase iniziale, con i rappresentanti istituzionali dei comuni coinvolti. Sono fiducioso che presto anche gli altri Comuni esprimeranno il loro sostegno. Non ci resta che attendere” aggiunge.

“L’istituzione della nuova provincia favorirebbe una maggiore cooperazione e coordinamento tra le diverse realtà territoriali, promuovendo lo sviluppo economico, culturale e sociale. Il consenso sempre più ampio dimostrato dai comuni coinvolti è un segnale positivo che testimonia la volontà di perseguire il bene comune. Mentre altri continuano ad augurarsi che il progetto non vada in porto, noi continuiamo a lavorare per garantire il benessere dei nostri cittadini” conclude il presidente Severini.