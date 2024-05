La Mollica e Cervo: «Nuovo cemento nel centro di Ladispoli e l'Olmetto marcisce nel degrado» • Terzo Binario News

“Ancora una volta questa Amministrazione dimostra di avere a cuore solo alcune zone o terreni della città mentre altre vengono completamente dimenticate. In consiglio comunale, sono stati votati due nuovi piani integrati per la riqualificazione di alcune aree dove verranno edificati ben 4 palazzi.

La domanda che ci poniamo è: perché non a Olmetto Monteroni o in altre aree?

Il sindaco, parlando di questi piani, ha usato la retorica della “riqualificazione” affermando che si tratta di terreni degradati.

Allora perché l’azione della giunta Grando non ha interessato Olmetto Monteroni che versa in condizioni peggiori? Oltretutto, vorremmo ricordare a Grando, i proprietari dei terreni dell’Olmetto continuano a pagare ogni anno l’IMU!

Ancora più sconcertante è che uno di questi piani preveda, da parte del privato, la cessione di aree al comune. Peccato che la maggior parte di queste aree, comprendenti strade e giardini, sia di pubblico utilizzo fin dalla nascita di Ladispoli. Non riusciamo a scorgere alcun beneficio concreto, almeno per la collettività, da questa operazione.

Ma non è tutto. Questi nuovi piani integrati avranno un impatto urbanistico notevole con un aumento della popolazione che rischia di mettere in crisi i già precari servizi di Ladispoli. Siamo già in emergenza idrica, e non siamo ancora in estate, quindi cosa accadrà con l’aumento dei residenti? E le strade? I parcheggi? Questa amministrazione ha pensato a come potenziare i servizi?

L’amministrazione Grando dimostra ancora una volta la sua miopia ( o la sua vista acutissima, dipende dove si rivolge lo sguardo) e la sua incapacità di gestire la città in modo equo e sostenibile. Olmetto Monteroni non può più essere dimenticato come tutte le altre aree della nostra Città bisognose delle “cure” da parte di chi amministra la cosa pubblica. Ladispoli merita uno sviluppo armonioso che generi benessere diffuso e che tenga conto delle necessità di tutti. Una Città che sia in grado di offrire lavoro, che potenzi la sua vocazione turistica nel rispetto dell’ambiente. Una Città dotata dei servizi essenziali per i cittadini. Diamo un futuro a Ladispoli. Liberiamoci del presente !”

Amelia Mollica Graziano – Ferdinando Cervo