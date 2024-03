SuperProvincia, il Pd di Allumiere: "Molti punti di contrarietà" • Terzo Binario News

“Sono molti i punti di contrarietà del Partito Democratico alla proposta, calata dall’alto, di una nuove provincia, da Fiumicino a Montalto, una posizione che illustreremo appositamente giovedì 11 aprile alle ore 17.00 presso l’auditorium di Allumiere.

Un incontro promosso dal PD di Allumiere, Tolfa e Canale, dal Coordinamento Litorale Roma Nord, al quale parteciperà anche il Vice Sindaco di Città Metropolitana Pierluigi Sanna e al quale invitiamo a partecipare amministratori, associazioni e cittadini.

Si tratta di un’operazione nata all’interno delle segreterie dei Sindaci di alcuni Comuni costieri, all’insaputa dei cittadini, ma anche di parte degli amministratori come è accaduto qui ad Allumiere, dove, almeno i consiglieri di opposizione, non sono stati minimamente informati.

Sono molte le perplessità di ordine giuridico, economico, ma anche politico. Come illustrato in diversi incontri a cui abbiamo partecipato, quindi con dati alla mano, per le Province l’entrata economica maggiore proviene dalle immatricolazioni delle auto. Facile immaginare quanto sarebbero esigue le entrate per l’ipotetica nuova Provincia, che sarebbe poi la “Provincia di Fiumicino”.

Siamo certamente consapevoli che Città Metropolitana debba certamente porre più attenzione ai problemi delle realtà più lontane dal centro ed intervenire in modo più incisivo al fine di valorizzare il tessuto delle vocazioni e il patrimonio locale. Crediamo, però, che la risposta non sia relegare il territorio in un futuro pieno di incognite e di incertezze, ma impegnarsi insieme per modificare l’assetto delle Province, quello cioè scaturito dalla legge fatta per “abolirle” e che invece di fatto ha generato Enti di secondo livello spesso lontani dalle esigenze dei territori.

A nostro avviso il progetto più che migliorare la qualità della vita degli abitanti del Quadrante Nord Ovest del Lazio, sembra essere una suggestione privo di condivisioni, di confronto e che necessiterebbe magari di un vero e proprio referendum popolare.

Ne parleremo con maggiore approfondimento l’11 aprile alle ore 17.00 presso l’auditorium comunale”.

Pd Allumiere