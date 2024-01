«Sulla Mediana di Civitavecchia niente "zebre" ma non viene tolto il divieto di sosta» • Terzo Binario News

Intervento di Remo Fontana del Gruppo Civico Indipendente Sicurezza e Decoro Urbano

“Quale responsabile del Gruppo Civico Indipendente Sicurezza e Decoro Urbano, sempre attento alle dinamiche inerenti la sicurezza, in data 1 dicembre 2023, tramite PEC, ho scritto al comandante della polizia locale, ponendo la stessa nota anche a conoscenza del Sig. Sindaco e dell’Assessore preposto.

L’intenzione era quella di segnalare il potenziale pericolo, lamentato tra l’altro da numerose persone, dovuto alla mancanza di un attraversamento pedonale su via Lepanto e più precisamente, innanzi all’istituto bancario Intesa San Paolo, frequentatissimo sia di giorno che di notte, anche per la presenza di più casse bancomat, ma anche per l’esistenza di altri esercizi commerciali.

Personalmente, ho potuto rendermi conto che attraversare la strada in quel punto, è come sottoporsi ad una sorta di roulette russa, specie nelle ore notturne, a causa dei veicoli, che non di rado, procedono a velocità sostenute e comunque non consone al luogo.

Purtroppo, il riscontro alla segnalazione non è stato positivo, nonostante un ulteriore sollecito, mediante il quale, chiedevo di rivedere il parere già espresso, evidenziando ulteriori circostanze.

Veniva ribadito tra l’altro che “il tratto di strada da Lei segnalato è già servito da un numero sufficiente di attraversamenti pedonali”, aggiungendo, “pertanto non si ritiene di dover procedere alla realizzazione di un ulteriore attraversamento pedonale”.

Ciò, nonostante nella seconda nota, avessi fatto presente, che seppur il pedone avrebbe l’obbligo di fare uso degli attraversamenti pedonali comunque eventualmente esistenti nell’ambito dei cento metri, questo purtroppo, difficilmente accade e nel caso specifico, anche a causa dei loro veicoli che generalmente vengono parcheggiati sul lato opposto alle attività sopra citate, significando peraltro, che in quel tratto di strada, è vigente disciplina di sosta vietata, comunque generalmente disattesa, chiedendone la rimozione a causa della sua palese inutilità, vista l’ampiezza della strada e la sua morfologia rettilinea.

Nella prima nota di riscontro, che già respingeva l’istanza di realizzare l’attraversamento pedonale in questione, mi si dava informazione che quella disciplina di sosta vietata posta sul lato monte di via Lepanto, nel tratto compreso tra via Pardi e via Benci & Gatti, era stata abrogata mediante il provvedimento ordinatorio n. 487, addirittura del 2015 e che con la loro nota protocollo n. 111169 del 12 dicembre 2023, in pratica dopo circa otto anni dall’emissione del provvedimento, in cui sembrerebbe nessuno abbia visto e comunque dopo la nostra segnalazione, ne avrebbero sollecitato l’applicazione al Servizio 4 Lavori Pubblici e Ambiente.

Bene, ad oggi, 18 gennaio 2024, la segnaletica verticale di sosta vietata è ancora lì a far bella mostra di sé ed a far beffa degli automobilisti virtuosi e rispettosi delle norme, che vedendo il segnale e non sapendo che sia stato abrogato, si vedono costretti a cercare parcheggio altrove. Mentre al contempo, i pedoni continuano a rischiare di essere investiti, nonostante abbia significato nel mio sollecito, che un attraversamento pedonale in più non avrebbe fatto certo male a nessuno, in un tratto di strada, ove peraltro nel tempo si sono verificati incidenti stradali anche di rilevante entità. Documentando a tal proposito, la presenza di numerose strade cittadine, ove addirittura ed aggiungerei anche, più che giustamente, sono stati realizzate serie di attraversamenti pedonali, vicinissimi tra di loro, distanti anche non più di venti metri.

Per concludere, vorrei aggiungere, che il compito del Gruppo, non è certo quello di avere uno sguardo critico, ma tentare di collaborare ed essere sussidiari con le istituzioni al fine di migliorare la sicurezza ed il decoro urbano della nostra amata Città, proponendo anche possibili soluzioni come in questo caso, con l’obiettivo primario, che prevenire, è molto meglio che curare”.

CIVITAVECCHIA – GRUPPO CIVICO INDIPENDENTE

SICUREZZA E DECORO URBANO

IL RESPONSABILE

Dr. Remo FONTANA