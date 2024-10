Sulla A12 chiusure per Civitavecchia Porto, Nord e Sud: ecco quando • Terzo Binario News

Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21 di martedì 8 alle 6:00 di mercoledì 9 ottobre, sarà chiuso il ramo di allacciamento che dalla SS698 Porto Civitavecchia immette sulla A12 Roma-Civitavecchia, per chi proviene da Civitavecchia Porto ed è diretto verso Roma.

In alternativa, si consiglia:

-per i veicoli leggeri: utilizzare lo svincolo di Civitavecchia nord;

-per i veicoli pesanti: utilizzare lo svincolo di Monteromano, sulla Roma-Tarquinia.

Sempre sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 9 alle 6:00 di giovedì 10 ottobre, sarà chiusa l’uscita di Civitavecchia nord, per chi proviene da Roma.

In alternativa, si consiglia di uscire a Civitavecchia sud.

In ultimo, sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire attività di ispezione del ponte “su Fosso Marangone”, dalle 22 di giovedì 10 alle 6 di venerdì 11 ottobre, sarà chiusa l’uscita di Civitavecchia sud, per chi proviene dalla SS1 Aurelia.

In alternativa, si consiglia di uscire a Civitavecchia nord.