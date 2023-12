Successo per l’Open Night dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli • Terzo Binario News

In origine era … il Rione Monti, il quartiere di Roma in cui si trovava, nei pressi di Piazza Nicosia, la sede centrale della prima Scuola Alberghiera del Lazio la cui succursale, Tor Carbone, nel parco dell’Appia Antica, comprendeva uno dei casali in cui dimorarono Ingrid Bergman e Roberto Rossellini. Da qui nacquero sedi distaccate in tutto il Lazio, poi divenute autonome, come quella di Ladispoli. “Siamo forti del nostro passato, ma anche pronti a vincere le sfide del futuro. – ha affermato la Dirigente scolastica Prof.ssa Vincenza La Rosa, accogliendo gli allievi delle Scuole Medie e le loro famiglie per l’Open Night” dell’Alberghiero che si è svolto sabato 16 dicembre dalle 18 alle 20 – Il nostro Istituto si basa su una storia alimentata da solide tradizioni, ma i nostri laboratori dispongono di attrezzature tecnologicamente avanzate in grado di assicurare una formazione di altissimo livello in tutti i settori: dall’Accoglienza turistica all’Enogastronomia, dalla Sala alla Pasticceria. Desidero ringraziare i responsabili di Sede Prof.ssa Anna Capodacqua, Prof. Alessio Orlandini e Prof.ssa Rosa Torino, le Funzioni strumentali dell’Orientamento Prof. Carlo Narducci e Prof.ssa Rosa Torino, la Prof.ssa Carmela Panzella, i membri della Commissione, ma anche tutti gli Assistenti tecnici, i collaboratori scolastici e gli studenti che hanno reso possibile questo successo, allestendo uno straordinario buffet di benvenuto. Un lavoro di squadra che ha dato frutti eccellenti”.

Erano presenti in Sala e in Cucina anche la Prof.ssa Donatella Di Matteo, il Prof. Paolo Ferranti, la Prof.ssa Dina Cerroni e il Prof. Angelo Morello. Al desk e in Reception per l’accoglienza c’era l’Assistente tecnica Tiziana Feliciano, prezioso supporto per ogni informazione ed esigenza da parte delle famiglie. E moltissimi sono stati gli allievi delle Scuole Medie che hanno visitato la sede dell’Istituto Alberghiero, accompagnati dai membri della Commissione Orientamento presieduta dal Prof. Carlo Narducci e composta dai docenti Giovanna Albanese, Luigi Alessio, Anna Capodacqua, Massimo Cerrocchi, Renato D’Aloia, Donatella Di Matteo, Salvatore Esposito, Emanuela Ottaviani, Carmen Piccolo, Vittorio Pirito e Rosa Torino.

Il 13 gennaio si replica, stavolta con un più tradizionale Open Day dalle 9 alle 12:30.

Vi aspettiamo!